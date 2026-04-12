Вокруг резиденции Путина на Валдае разместили 7 новых башен с ПВО, - СМИ

Системы ПВО расположены вокруг резиденции Путина двумя кольцами большого и малого диаметра.

В марте 2026 года вокруг резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае построили 7 новых башен с самоходными зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) "Панцирь". Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet.com, сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что общее число систем ПВО вокруг валдайской резиденции Путина достигло 27 единиц. Согласно спутниковым снимкам, строительство сразу 7 новых башен для "Панцирей" началось 17 марта. Некоторые из них уже оснащены ЗРПК.

Журналисты обратили внимание на то, что системы ПВО на Валдае расположены вокруг резиденции Путина двумя кольцами большого и малого диаметра, как и башни с "Панцирями" вокруг Москвы.

Кроме того, журналисты напомнили, что ранее более 20 башен с крупнокалиберными пулеметами, а также несколько подиумов с ЗРПК "Панцирь" были замечены на территории и по периметру особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане, где россияне производят дроны "Герань".

Как изменилась ПВО вокруг резиденции Путина на Валдае

Ранее авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап рассказал, что в 2022 году вокруг Валдая, где находится одна из резиденций российского диктатора Владимира Путина, было замечено около двух систем ПВО. Уже в 2026 году их количество возросло до 14 единиц.

По мнению эксперта, Украине не нужно думать о резиденции Путина на Валдае, где глава РФ не так часто бывает, потому что у нас есть куча других задач, включая уничтожение объектов российского ВПК.

