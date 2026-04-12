Не требует ухода и цветет до первых заморозков: назван лучший цветок для балкона

Это растение порадует вас яркими цветами и своей выносливостью, ведь будет цвести до октября, меняя оттенки.

Лантана - тропическое растение, родом из регионов Центральной и Южной Америки. В природе это раскидистый кустарник, достигающий высоты до 3 метров.

Издание interia kobieta пишет, что это растение можно легко выращивать на балконе.

Как выглядит лантана

Это многолетнее ветвистое растение. Сначала его побеги зеленые, а со временем стают более древесными. В продаже можно встретить также лантану на стволе, которая сохраняет форму невысокого деревца.

Видео дня

Лантана имеет ярко-зеленые, жесткие и яйцевидные листья. Ее стоит регулярно обрезать, чтобы стимулировать появление новых побегов. На их верхушках появятся мелкие цветы, собранные в шаровидные соцветия. При этом цветы меняют оттенок от светло-желтого через оранжевый до красного.

Свою популярность она завоевывает не только благодаря эффектному внешнему виду, но и простоте выращивания и выносливости.

Как выращивать лантану

Лантана лучше всего растет на солнечном месте. Ей требуется минимум 6 часов солнца. Однако стоит обеспечить ей спокойное место, защищенное от ветра. Почва должна быть рыхлой и умеренно влажной, с слабокислым pH.

Растение практически не требует ухода. Лучше всего поливать ее, когда почва слегка подсохнет. Растение лучше переносит засуху, чем переувлажнение.

Лантану можно удобрять в сезон каждые две недели. Хорошо подходят универсальные удобрения для цветущих растений. Стоит удалять отцветшие соцветия, благодаря чему растение не будет тратить энергию на завязывание плодов. Лантану также можно обрезать, чтобы сформировать ее форму и стимулировать появление новых побегов.

Главные ошибки в уходе за лантаной

Лантана – растение, довольно устойчивое к болезням и вредителям. Чаще всего ей угрожают грибковые заболевания, вызванные чрезмерным поливом. На листьях иногда можно заметить паутинных клещей или тлю.

Необходимо категорически избегать:

переувлажнения растения – это приводит к загниванию корней, грибковым заболеваниям и пожелтению листьев;

затененных мест – недостаток солнца снижает цветение, а побеги вытягиваются к свету;

низкой температуры – лантана не морозостойка. Оставленная на улице до первых заморозков, она погибает. Перед наступлением заморозков ее следует перенести в светлое, но прохладное помещение с температурой окружающей среды 5–10 °C.

Лантана лучше всего подойдет для балконов и террас с южной экспозицией. Ей лучше всего найти укромное и тихое место вдали от других растений. Она прекрасно себя чувствует рядом с теплыми стенами и ограждениями.

