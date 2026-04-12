'Тиса' должна победить: последние данные соцопросов в Венгрии

Эти данные были получены в последние дни перед голосованием.

Оппозиционная партия "Тиса" потенциально может получить конституционное большинство (две трети депутатских мест) в парламенте по итогам сегодняшних выборов в Венгрии. Об этом свидетельствуют результаты последних предвыборных опросов, которые были опубликованы уже после закрытия избирательных участков.

Как пишет Telex, согласно опросу центра Median, проведенному за последние пять дней предвыборной кампании, партия "Тиса" может рассчитывать на 55,5% голосов избирателей по партийным спискам, тогда как "Фидес" – на 37,9%. Остальные партии не преодолеют проходной барьер.

С учетом мажоритарных округов состав венгерского парламента, по мнению центра Median, будет следующим:

"Тиса": 131–139 мандатов (133 мандата – это конституционное большинство, то есть две трети голосов парламентариев);

блок "Фидес"-KDNP: 59–67 мандатов;

Национальная партия ромов: 1 мандат.

Очень похожий результат показал опрос, проведенный исследовательским центром "21": партия "Тиса" – 55%, "Фидес"-KDNP – 38%.

Стоит отметить, что приведенные цифры – это результаты социологического опроса, проведенного ДО дня голосования. Они могут существенно отличаться от данных экзит-полов (опросов на выходе с избирательного участка), если таковые будут опубликованы, и тем более от официальных результатов голосования.

Между тем известно, что за полчаса до закрытия участков проголосовали 77,8% избирателей, что является абсолютным рекордом за всю историю венгерских выборов. При этом самая высокая явка была в округе, где баллотировался лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр.

Как писал УНИАН, за время пребывания у власти Виктор Орбан настолько исказил избирательную систему Венгрии, что результаты голосования могут существенно отличаться от ожиданий. Даже при отставании по голосам "Фидес" может сохранить парламентское большинство или сформировать коалицию. Причиной этого являются многолетние изменения в избирательном законодательстве, в частности перераспределение округов, которое, по словам критиков, усилило вес голосов в сельской местности, где традиционно сильна правящая партия.

Кроме того, система подсчета голосов дополнительно работает в пользу доминирующей силы: часть голосов за проигравших кандидатов перераспределяется победителям, а сложная формула распределения мандатов по партийным спискам ранее уже давала "Фидес" значительное преимущество. Ситуацию осложняет также политизированность социологии и СМИ: различные центры публикуют противоположные прогнозы, а около 80% медиапространства, по оценкам международных организаций, контролируют власти и их союзники.

