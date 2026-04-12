Туалетная бумага уходит в прошлое: ученые определили более экологичную альтернативу

Ученые составили подробную оценку жизненного цикла, которая отслеживала путь бумажных изделий от почвы до прилавка магазина.

Все больше людей по всеми миру отказываются от туалетной бумаги с привычным картонным тубусом, выбирая альтернативные варианты, которые обещают меньше отходов и, соответственно, больше заботы об экологии. Ученые решили выяснить, какой из вариантов оправдывает эти обещания, пишет Indian Defence Review.

Что влияет на экологичность туалетной бумаги

Найкари Форфора из Колледжа природных ресурсов Университета штата Северная Каролина изучила этот вопрос. Работая вместе с исследователем Рональдсом Гонсалесом, она составила подробную оценку жизненного цикла, которая отслеживала путь бумажных изделий от почвы до прилавка магазина.

Исследование, опубликованное в журнале Cleaner Environmental Systems, учитывало каждый этап: выращивание и заготовку сырья, переработку волокон в целлюлозу, работу бумагоделательных машин и транспортировку готовой продукции через океаны.

Ученые выяснили, что расположение производства и источники энергии имеют гораздо большее значение, чем тип используемого волокна. Например, китайские компании, производящие бамбуковое волокно, чаще всего полагаются на уголь для выработки электроэнергии и пара, а канадские фабрики, поставляющие целлюлозу из хвойных пород, получают энергию от гидроэлектростанций. Бразильские переработчики эвкалипта сжигают отходы древесины, оставшиеся после самого процесса варки целлюлозы, что значительно снижает их потребность во внешнем топливе.

Ученые смоделировали сценарий, при котором фабрики по производству бамбуковой бумаги перешли на более чистую электроэнергию. Моделирование показало, что в таком случае разница в выбросах между бумажными изделиями на основе бамбука и древесины практически исчезла.

"Этот вывод переносит акцент с типа волокна на производственную инфраструктуру. Деревья, используемые для производства обычной бумаги, высаживаются и заготовляются, а не вырубаются из старых лесов. Когда в уравнение вступают заводы, зависящие от угля, расчет выбросов меняется на противоположный", - сказал Гонсалес.

Исследование выявило еще одну переменную, которую покупатели редко принимают во внимание: технологию, используемую для придания бумаге мягкости. Стандартные рулоны производятся с использованием технологии Light Dry Crepe, которая потребляет умеренное количество энергии. В издании отметили, что производство бумаги премиум-класса чаще всего основано на технологии Creped Through Air Drying - процессе, при котором через лист продувается горячий воздух для придания мягкости и впитывающей способности.

Ученые отметили, что эта дополнительная сушка требует значительно большего количества природного газа и электроэнергии. Они рассчитали полный углеродный след сверхмягких продуктов и выяснили, что как смеси на основе древесины, так и на основе бамбука производят больше выбросов, чем их стандартные аналоги.

Альтернатива туалетной бумаге

Некоторые люди считают, что лучшим решением является полный отказ от использования туалетной бумаги. Биде уже на протяжении нескольких поколений являются неотъемлемой частью ванных комнат в некоторых частях Европы, Азии и Ближнего Востока. Современные версии варьируются от простых механических насадок, которые устанавливаются за считанные минуты, до электрических сидений с подогревом воды и сушилками с теплым воздухом.

Эксперты отрасли поделились, что биде может сократить потребление туалетной бумаги в домашних хозяйствах до 75%. Анализ рынка, проведенный Mordor Intelligence, указывает на то, что растущая популярность биде является значительным сдерживающим фактором для долгосрочного спроса на туалетную бумагу.

Тем не менее, мировой рынок туалетной бумаги продолжает расти. В 2026 году объем рынка составил примерно 56,9 млрд долларов, а к 2031 году, по прогнозам, достигнет 66,43 млрд долларов. Азиатско-Тихоокеанский регион растет быстрее всего, поскольку санитарная инфраструктура охватывает все больше домов в Индии и Китае.

Зачем в Германии туалетную бумагу кладут в холодильник

Ранее мы объясняли, зачем в Германии туалетную бумагу кладут в холодильник. Это один из способов избавиться от неприятных запахов и лишней влаги в холодильнике.

Для того чтобы избавиться от неприятных запахов и лишней влаги, достаточно достать из упаковки новый рулон и поставить его на среднюю полку холодильника. Это экстренное решение, как "обезвредить" пахучие продукты, но сам источник запаха бумага все же не уберет.

