'Это не позиция правительства': в МИД Чехии открестились от заявлений президента о Трампе

Ранее Петр Павел заявил, что Трамп сделал для подрыва авторитета НАТО больше, чем это удалось Путину.

Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление в связи с недавними критическими заявлениями президента Петра Павела о президенте США Дональде Трампе. Об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети X.

Так в МИД Чехии отреагировали на слова Павела о том, что президент США за последние несколько недель "сделал для подрыва авторитета НАТО больше, чем это удалось Владимиру Путину за много лет".

"Министерство иностранных дел Чешской Республики выражает сожаление по поводу их содержания и подчеркивает, что эти заявления не отражают официальную позицию правительства Чешской Республики", - сказано в заявлении МИД Чехии.

Также в ведомстве подчеркнули, что правительство Чехии "придает фундаментальное значение силе, единству и авторитету НАТО". В МИД Чехии добавили, что стремятся к трансатлантическому партнерству между Европой и США.

Трамп заявил, что США должны "пересмотреть НАТО"

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен "пересмотреть НАТО", поскольку Европа отказалась участвовать в войне с Ираном.

Трамп заверил, что США якобы потратили 350 миллиардов долларов на военную помощь Украине и Европе для отражения российской агрессии. Также он упомянул заявления лидеров Германии о том, что конфликт с Ираном – это "не наша война".

"Теперь нам нужно пересмотреть НАТО, потому что их не было рядом с нами", - сказал президент США.

