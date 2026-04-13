13 апреля в Украине принято обливать водой близких и поздравлять работников ОПК.

Тринадцатый день апреля будет важным для украинцев, поскольку сегодня мы отмечаем большой профессиональный праздник сегодня в Украине и вспоминаем одну значимую военную победу. Также на сегодняшнюю дату выпадает значимое христианское событие. А на планете свое торжество отмечают поклонники популярного жанра музыки.

Какой сегодня праздник церковный

На следующий день после Пасхи у христиан празднуется Светлый понедельник. Верующие вспоминают описанные в Библии события, как после воскрешения Иисус явился своим ученикам и пробыл с ними 40 дней, передавая апостолам свои знания.

Есть сведения и о том, какой сегодня церковный праздник по православным святцам. По новому календарю это день памяти мученика Артемона Лаодикийского. По старому стилю чествуют целителя Ипатия Киево-Печерского.

Какой сегодня праздник в Украине

13 апреля Украина официально празднует День работника оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Как понятно из названия, поздравления сегодня получают все инженеры, ученые и конструкторы, занятые разработкой и ремонтом военной техники. Именно благодаря им украинская армия проводит блестящие операции на поле боя, поражая вражеские военные объекты за тысячи километров.

Дата праздника выбрана неспроста: именно 13 апреля был нанесен удар по российскому военному крейсеру "Москва". Потопить корабль удалось благодаря крылатой ракете "Нептун" - передовой разработке украинских инженеров.

Какой сегодня праздник в мире

На планете 13 числа празднуется Всемирный день рок-н-ролла. В честь него ценители рока из всего мира делятся лучшими песнями в стиле рок, посещают концерты любимых групп и обсуждают значимость этого жанра для всей музыкальной индустрии.

Известно и про другие международные праздники сегодня - День эрудита, День благодарности растениям, День игры в Скраббл, День поцелуев и День персикового пирога.

Какой сегодня праздник в народе

Погодные приметы, что касаются сегодняшнего дня, говорят следующее:

птицы купаются в лужах - к хорошей погоде;

если воробьи надули перья, то будет холодно;

пасмурное небо предвещает частые летние дожди;

птицы резко умолкли и перестали петь - скоро будет гроза.

В украинских народных традициях следующий день за Пасхой называется Поливальный понедельник. Наши предки считали, что вода сегодня обретает целебные свойства. Для крепкого здоровья принято кропить близких и обливаться самим. Во многих селах был обычай поливаний - юноши окатывали водой девушек, а те в ответ одаривали парней писанками. Если украинку никто не облил, это считалось плохим знаком.

Также в праздник 13 апреля принято собирать щавель, черемшу, крапиву и другую молодую зелень. Из таких листьев готовили питательные супы и салаты. А также срывали целебные травы для лечения болезней легких, такие как медуница и мать-и-мачеха.

Что нельзя делать сегодня

В народных обычаях праздник сегодня считается не подходящим для принятия важных и судьбоносных решений. Избегать также нужно конфликтов, дальних поездок и крупных покупок. Еще не стоит примерять чужую одежду и обувь, иначе на вас могут перейти проблемы другого человека.

