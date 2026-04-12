Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах и поздравил Петера Мадьяра с победой.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил по телефону лидера оппозиции Петера Мадьяра. Об этом глава партии "Тиса" написал в Facebook.

"Премьер-министр поздравил нас с победой по телефону", – говорится в кратком сообщении Мадьяра.

Впоследствии премьер-министр Венгрии перед избирателями публично признал свое поражение и подтвердил, что поздравил лидера оппозиции с победой на выборах.

"Результаты выборов, хотя и не окончательные, но четкие и понятные; у нас нет ни ответственности, ни способности управлять. Я поздравил партию-победителя", – сказал Орбан перед публикой.

По результатам подсчета 45,7% голосов "Тиса" набирает более 2/3 голосов в парламенте – 135. Это означает, что оппозиционная партия получит больше депутатских мандатов, чем партия действующего премьер-министра Венгрии.

Выборы в Венгрии: что известно

Как писал УНИАН, большинство опросов накануне парламентских выборов в Венгрии прогнозировали поражение Виктора Орбана и его партии "Фидес". Главная оппозиционная сила "Тиса" имела существенное преимущество в голосах. Согласно опросу центра Median, проведенному за последние пять дней предвыборной кампании, партия "Тиса" может рассчитывать на 55,5% голосов избирателей по партийным спискам, тогда как "Фидес" – на 37,9%.

Также мы писали, что по данным Telex, по состоянию на 15:00 в Венгрии явка избирателей оказалась рекордной за последние годы – проголосовали почти пять миллионов человек. По данным, в Венгрии около 8,1 млн избирателей. Таким образом, проголосовало 66% людей, имеющих на это право.

Издание "Медуза", ссылаясь на свои источники, писало, что российские власти прогнозировали перед выборами в Венгрии поражение партии Орбана. Один из собеседников поделился с изданием, что сначала были надежды на то, что Орбан и его технологи смогут переломить ситуацию и выиграть выборы по партийным спискам. Однако впоследствии в Кремле признали, что этого не произойдет.

Вас также могут заинтересовать новости: