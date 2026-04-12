Гороскоп на неделю по картам Таро: Скорпионам - говорить прямо, Львам - подъем

Составлен гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодаика. Карты на неделю - "Шестёрка Кубков" и перевёрнутый "Туз Жезлов". Основная задача недели заключается в принятии перемен, а не в сопротивлении им.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Карта Таро на неделю – "Рыцарь Пентаклей" (перевёрнутый). Энергия недели будет связана с ощущением замедления процессов и внутреннего сопротивления рутине. Появится стремление ускорить события, однако результат будет приходить постепенно, требуя терпения. Возможны периоды усталости от повторяющихся действий и ощущения застоя. При этом именно через замедление начнут проявляться важные детали ситуации. Ближе к 19 апреля сформируется понимание, что стоит двигаться только в тех направлениях, которые действительно имеют значение, отсекая лишнее.

Телец

Карта Таро на неделю – "Королева Кубков". Эмоциональный фон станет более глубоким и чувствительным. Ситуации начнут восприниматься через внутренние ощущения, а не через логику. Возможны моменты, когда придётся удерживать баланс между эмоциями и внешними обстоятельствами. В середине недели обострится восприятие скрытых процессов в окружении. Это поможет лучше понимать мотивы людей. Постепенно появится эмоциональная устойчивость и способность мягко реагировать на происходящее без внутреннего перегруза.

Близнецы

Карта Таро на неделю – "Семёрка Жезлов". Неделя потребует отстаивания своей позиции и внутренней устойчивости. Возникнут ситуации, где придётся выбирать сторону или принимать решение под давлением обстоятельств. Период усилит необходимость действовать осознанно, не поддаваясь внешнему влиянию. К середине недели появится ясность в том, какие направления действительно важны. К новолунию в Овне откроется возможность закрепить результаты усилий и получить удовлетворение от проделанного пути.

Рак

Карта Таро на неделю – "Пятёрка Мечей" (перевёрнутая). Ситуации начнут разворачиваться в сторону восстановления баланса и завершения старых конфликтов. Возможны попытки вернуться к незакрытым вопросам или пересмотреть прошлые решения. В середине недели появится шанс прояснить напряжённые моменты. Энергия периода способствует примирению и снятию внутреннего напряжения. Постепенно придёт ощущение облегчения и освобождения от старых эмоциональных узлов.

Лев

Карта Таро на неделю – "Туз Кубков". Неделя откроет новые эмоциональные возможности и обновление в сфере чувств и взаимодействий. Появится ощущение свежего начала и внутреннего подъёма. Ситуации будут складываться так, что возникнут новые эмоциональные связи или значимые впечатления. Влияние новолуния в Овне усилит импульс к обновлению. Это время, когда внутренние желания начнут проявляться более ясно и естественно.

Дева

Карты Таро на неделю – "Четвёрка Пентаклей" и "Четвёрка Кубков". Неделя будет связана с переоценкой текущих ресурсов и эмоционального состояния. Появится желание пересмотреть привычные подходы и ограничить лишние влияния. Возможны периоды внутренней закрытости или усталости от внешней активности. Однако ближе к концу недели начнёт формироваться новое понимание того, что действительно важно. Это позволит выстроить более устойчивую систему действий и приоритетов.

Весы

Карта Таро на неделю – "Рыцарь Кубков". Неделя принесёт мягкое движение в сторону эмоционального равновесия и восстановления внутреннего баланса. Ситуации начнут развиваться более плавно, без резких конфликтов. Появится возможность лучше понимать собственные желания и мотивы других людей. В период смены энергетики между знаками Овна и Тельца произойдёт важный внутренний сдвиг, который поможет стабилизировать эмоциональное состояние.

Скорпион

Карта Таро на неделю – "Королева Мечей". Неделя потребует ясности в словах и решениях. Возникнет необходимость говорить прямо и без искажений, даже если это вызывает напряжение. Ситуации будут проверять способность отделять эмоции от фактов. Влияние Меркурия в Овне усилит стремление к честному выражению мыслей. Постепенно сформируется более чёткое понимание происходящего и собственных границ.

Стрелец

Карты Таро на неделю – "Семёрка Кубков" и "Сила". Неделя откроет многослойное восприятие происходящего, где придётся отделять иллюзии от реальности. Возможны ситуации выбора между разными вариантами развития событий. Внутренняя уверенность поможет не потеряться в этом разнообразии. Постепенно усилится способность влиять на обстоятельства через спокойствие и внутренний контроль. К середине недели появится ясность в том, куда направлять усилия.

Козерог

Карты Таро на неделю – "Девятка Жезлов" и "Десятка Жезлов". Неделя будет связана с завершением этапа усилий и проверкой выносливости. Появится ощущение накопленной нагрузки, но одновременно и понимание пройденного пути. Ситуации покажут, насколько устойчиво выстроены текущие процессы. Ближе к концу недели начнёт формироваться облегчение и переход к более стабильному состоянию.

Водолей

Карта Таро на неделю – "Тройка Мечей". Неделя может затронуть тему пересмотра отношений и устаревших эмоциональных связей. Возможны ситуации, которые покажут необходимость изменений, даже если они воспринимаются непросто. Постепенно появится понимание, что некоторые процессы завершились естественным образом. Это создаст пространство для нового этапа и внутреннего обновления.

Рыбы

Карта Таро на неделю – "Тройка Кубков". Неделя принесёт ощущение поддержки и взаимодействия с окружающими. Ситуации будут складываться через сотрудничество и обмен опытом. Появится чувство вовлечённости в общие процессы. Новолуние в Овне усилит ощущение обновления и начала нового цикла. Постепенно сформируется позитивный эмоциональный фон и ощущение движения вперёд через взаимодействие с другими людьми.

