Сверхдержавы пытаются опередить друг друга в разработке автономного оружия и оборонных систем на базе искусственного интеллекта.

Беспокойство в США вызвала демонстрация Китаем моделей беспилотников, которые могли автономно летать вместе с истребителями в бой. По данным источников издания The New York Times, в Пентагоне пришли к выводу, что американская программа создания беспилотных боевых дронов отстает от китайской.

Поэтому американские военные побудили оборонные компании к активизации. Производство дронов с ИИ стартапа Anduril из Калифорнии началось на 3 месяца раньше запланированного, что отражает такие усилия.

Главная задача новых разработок – самостоятельная работа с использованием искусственного интеллекта. Технология снижает необходимость вмешательства человека в принятие решений о том, когда поразить движущуюся цель или защититься от атаки. Как пишет издание, некоторые дроны уже сейчас координируют атаки на скоростях и высотах, которых могут достичь лишь немногие пилоты-люди. А центральные системы, управляемые искусственным интеллектом, анализируют разведывательные данные, чтобы быстро рекомендовать цели для авиаударов.

"Конкурируют не только США и Китай, гонка расширилась. Россия и Украина, которые сейчас находятся на пятом году войны, стремятся получить любое технологическое преимущество. Индия, Израиль, Иран и другие страны инвестируют в военный искусственный интеллект, тогда как Франция, Германия, Великобритания и Польша перевооружаются из-за сомнений в приверженности администрации Трампа НАТО", – говорится в статье.

По словам представителей оборонного ведомства и разведки, каждая страна стремится накопить самые современные технологические арсеналы на случай, если им придется бороться с дронами и алгоритмами методами, с которыми люди не могут сравниться. Военные возможности искусственного интеллекта только начинают осознаваться. По словам чиновников, эта технология, не требующая перерывов, еды, питья или сна, должна перевернуть ход войны, сделав сражения более быстрыми и непредсказуемыми.

Китай и Россия экспериментируют с тем, чтобы позволить искусственному интеллекту самостоятельно принимать решения на поле боя, сообщили два американских чиновника. Китай разрабатывает системы для десятков автономных дронов для координации атак без участия человека, тогда как Россия строит дроны Lancet, которые могут кружить в небе и автономно выбирать цели: сейчас Lancet, который изначально пилотировали люди, оснащен функциями автономного наведения.

Практическое применение

Наглядным примером использования ИИ в современной войне стала платформа Palantir, которую США протестировали во время войны с Ираном. Высокопоставленный чиновник Пентагона рассказал, что компьютеризированная война выглядит следующим образом: когда спутники показывают цель, например, склад, оператор выделяет цель, ряд грузовиков, для атаки в режиме реального времени. "За считанные секунды программное обеспечение искусственного интеллекта предложило оружие, рассчитало потребности в топливе и боеприпасах, оценило стоимость и создало план удара", – рассказали авторы.

Именно таким образом система анализировала разведывательные данные из различных источников, генерировала списки целей, отсортированные по приоритету, и рекомендовала оружие, практически устраняя задержку между идентификацией цели и ее уничтожением.

В последние месяцы Украина начала делиться своими базами данных о боевых действиях с Palantir и другими фирмами, чтобы системы искусственного интеллекта могли лучше учиться вести войны. По всей Европе, где правительства стремятся уменьшить свою зависимость от американских военных, уроки Украины нашли отклик. В феврале Германия, Франция, Италия, Великобритания и Польша заявили, что разработают совместную систему противовоздушной обороны для защиты от беспилотников.

При этом эксперты уверены, что это не единственная система в мире, и что у Китая тоже есть подобная. А в некоторых отраслях Китай явно имеет преимущество. Его производственное доминирование означает, что он может производить автономное оружие в масштабах, с которыми Пентагон не может сравниться.

Прорыв в области дронов помог Украине получить преимущество на фронте

Как писал УНИАН, Украина сделала рывок в развитии БПЛА основных типов и в последние недели вернула себе преимущество в дронной войне. С начала года ВСУ значительно увеличили применение беспилотников как на передовой, так и для ударов по российскому тылу. При этом отмечается увеличенная дальность и появление новых технических решений.

Аналитики Института изучения войны также обратили внимание, что Украина усилила свою ударную кампанию против логистики, военной техники и живой силы РФ с конца 2025 года и особенно в начале 2026 года

