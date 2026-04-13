Европейские лидеры вздохнули с облегчением из-за поражения Орбана на выборах, – CNN

Поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах вызвало в Брюсселе огромное облегчение и некоторое злорадство, поскольку европейские чиновники надеются, что новое венгерское правительство продемонстрирует более проевропейскую позицию, сообщает CNN.

В частности, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в социальных сетях, что "Венгрия выбрала Европу".

"Европа всегда выбирала Венгрию. Вместе мы сильнее. Страна возвращается на европейский путь. Союз становится сильнее", – написала она.

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола поздравила Петера Мадяра с победой, отметив: "Место Венгрии – в самом сердце Европы".

Издание отмечает, что комментарии фон дер Ляйен и Метсолы не являются неожиданностью – Орбан был огромной проблемой для Европейского Союза на протяжении большей части своих 16 лет у власти, конфликтуя с Брюсселем по целому ряду вопросов.

"От миграционного законодательства до поддержки ЕС Украины, Орбан неоднократно использовал процедурные задержки и право вето, чтобы сорвать заключение ключевых соглашений", – отмечает издание.

Президент Франции Эммануэль Макрон, у которого в прошлом были разногласия с Орбаном, заявил в X, что Франция приветствует "победу, которая свидетельствует о приверженности венгерского народа ценностям Европейского Союза и о роли Венгрии в Европе".

"Давайте объединим силы ради сильной, безопасной и, прежде всего, единой Европы", – отметил канцлер Германии Фридрих Мерц в поздравлении Мадьяра.

Также на результаты парламентских выборов в Венгрии отреагировала премьер-министр Эстонии Кристен Михал:

"Венгры сделали исторический выбор в пользу свободной и сильной Венгрии в объединенной Европе, отвергнув силы, которые игнорируют их интересы".

В то же время премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что эти выборы "открывают новую страницу в истории Венгрии".

Выборы в Венгрии: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что по результатам подсчета 89,97% голосов, как свидетельствуют данные на сайте ЦИК Венгрии, "Тиса" продолжает удерживать большинство в 2/3 голосов в парламенте – 138.

Также мы писали, что издание Axios считает, что политическое землетрясение в Венгрии будет иметь последствия далеко за пределами Будапешта. В статье отмечается, что явка избирателей достигла самого высокого уровня со времен окончания коммунистического правления. Это свидетельствует как о глубокой усталости от правления Орбана, так и о появлении новой объединенной оппозиции, способной бросить серьезный вызов. Мадьяр сформировал межпартийную коалицию, которая получила поддержку как со стороны разочарованных консерваторов, так и традиционных сторонников оппозиции.

