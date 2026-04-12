Сколько стоит замена проводки в Киеве в 2026 году: реальные цены и что влияет на стоимость

Если подключить мощную современную технику к старой советской розетке, это приведет к неприятностям.

Вопрос замены электропроводки рано или поздно встает перед большинством владельцев квартир, особенно если речь идет о старом жилом фонде. Мастера компании "Электрон" рассказали УНИАН, сколько сегодня стоит полностью обновить проводку в Киеве, от чего зависит конечная цена и какие признаки указывают на то, что без замены не обойтись.

Сколько сейчас стоит полная замена проводки в квартире в Киеве и от чего зависит цена?

Мастер рассказал, что по его анализу актуальных предложений от киевских электромонтажных компаний и бригад на рынке, средний ценовой срез (только работа, без учета материалов) выглядит так:

Штробление стен (бетон/кирпич): 140 – 220 грн/м.пог.;

Прокладка кабеля: 60 – 100 грн/м.пог.;

Установка подрозетника: 160 – 380 грн/шт;

Комплексная работа (1-комнатная квартира): 30 000 – 70 000 грн;

Комплексная работа (3-комнатная квартира): 50 000 – 100 000 грн.

При этом формирование цен зависит от того, идет ли речь о "базовом монтаже" или о работе "под ключ". Учитывая это, сетка тарифов на электромонтажные работы (только работа) выглядит следующим образом:

Базовый монтаж – 20 000 – 32 000 грн

Сюда входит стандартная разводка для типовых квартир, минимально необходимый щиток (автоматы на свет/розетки). Мастер подчеркнул, что эта опция подойдет, если вы делаете косметический ремонт или готовите квартиру к сдаче в аренду, и в ней нет сложной техники.

Профессиональный монтаж – 36 000–52 000 грн

Это расширенное количество линий (отдельно на бойлер, стиральную машину, кондиционеры), надежная защита (реле напряжения, УЗО) и продуманная эргономика. Такая опция подойдет для семей, которые делают капитальный ремонт и планируют жить в нем долго и комфортно, подчеркнул электрик.

Комплекс "под ключ" – 60 000 – 96 000+ грн

Здесь используется метод "без коробок" (вся коммутация в подрозетниках или щите), интеграция резервного питания (подготовка под ИБП для дома/квартиры или инвертор), сложная автоматика, подготовительные работы (временная электропроводка, логистика, пылеудаление).

Такой вариант подойдет для объектов с дизайн-проектом и высокими требованиями к инженерии.

Сколько стоит замена одной розетки? Дешевле ли оптом?

"Если вам нужно просто снять старую пластиковую накладку розетки и прикрутить новую на старые провода – это стоит около 200–300 грн. Но если речь идет о переносе или добавлении новой розетки, расчет меняется. Чтобы сделать новую точку, мастеру нужно: прорезать штробу в бетоне, высверлить гнездо коронкой, вмуровать подрозетник, проложить кабель и подключить механизм. Себестоимость такой "точки" составляет уже 800–1200 грн + вызов электрика (стоимость 800–1500 грн) и больше", – пояснил мастер.

Что касается того, дешевле ли оптом, эксперт отметил, что если мастер едет на объект ради одной розетки, он тратит время на дорогу, разгрузку инструмента (перфоратор, штроборез, строительный пылесос). А при комплексном ремонте эти затраты "рассмазываются" по всему объекту, поэтому цена за точку в итоге получается значительно ниже, добавил он.

Что обычно входит в замену проводки?

Замена проводки – это не просто "натянуть новые кабели", подчеркнул электрик. Полноценная замена включает:

Кабельные линии. Используется исключительно медный монолитный кабель в негорючей изоляции (например, ВВГ-П нг).

Электрощиток: вместо старых "пробок" устанавливается современный бокс.

Автоматические выключатели: защищают кабель от плавления при перегрузках.

УЗО (устройство защитного отключения) или дифавтомат, который защищает человека от смертельного удара током, если происходит замыкание на корпус стиральной машины или бойлера.

Реле напряжения: отсекает ток, если в сети происходит скачок напряжения, и спасает вашу технику от сгорания.

Обязательно ли менять старую проводку, если есть планы установить бойлер, или можно обойтись частичными решениями?

"Если ремонт не планируется, но вы купили мощный бойлер, делать полную замену всей квартиры не обязательно. Профессиональный электрик предложит частичное решение – то есть проложить отдельную, новую медную линию (часто наружным способом в кабельном канале) от щитка в подъезде до самого бойлера, и на нее устанавливается персональная защита (дифавтомат). Это обеспечит безопасность работы именно этого прибора и не придется трогать старую сеть в комнатах", – пояснил электрик.

Каковы основные риски, если оставить старую проводку и подключать мощную технику?

"Опыт прошлой зимы в Киеве показал слабые места советской инженерии. Старая алюминиевая проводка рассчитывалась на телевизор, холодильник и несколько лампочек. Сегодня, когда после отключения света люди одновременно включают бойлер (2 кВт), обогреватель (2 кВт) и чайник (2 кВт), суммарная нагрузка достигает 6–7 кВт. Старый алюминиевый кабель физически не способен пропустить такое количество энергии. Он начинает нагреваться, как спираль в электроплитке. Изоляция плавится, контакты выгорают, и в лучшем случае вы просто остаетесь без света, в худшем – возникает пожар", – рассказал эксперт.

Среди главных рисков, которые может нести старая алюминиевая проводка, мастер назвал то, что со временем этот материал становится хрупким. В местах соединений (особенно в старых скрутках) контакт ослабевает, возникает искрение, температура растет и металл просто отгорает.

Кроме того, старый жилой фонд строился без третьего (заземляющего) провода, говорит электрик. То есть если на корпусе техники появится напряжение, оно пройдет через тело человека.

"В старых щитках часто перегорает нулевой провод, и в розетку вместо 220 В поступает 380 В. Вся включенная техника без реле напряжения сгорит за секунду", – добавил он.

Как понять, что проводку уже нужно менять, какие "тревожные сигналы"?

Среди таких признаков электрик назвал:

легкий запах горелого пластика или рыбы возле розеток или щитка (так пахнет плавящаяся изоляция);

вилка прибора или сама розетка нагреваются во время работы;

при включении вилки вы слышите треск или видите вспышки внутри розетки.

лампочки начинают мигать или тускнеть при включении микроволновки или утюга.

старые пробки или автоматические выключатели начали регулярно отключаться без видимой причины.

"Цены на электромонтаж могут казаться высокими, но стоимость сгоревшей техники или, что еще хуже, последствия пожара обходятся в сотни раз дороже", – подытожил он.

