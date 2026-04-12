Эксперт назвал 5 вещей, которые нельзя стирать в холодной воде

Холодная вода имеет свои преимущества при еженедельной стирке белья, но это не всегда хороший выбор.

С одной стороны, стирка в холодной воде помогает снизить расходы на электроэнергию, поскольку стиральная машина не тратит энергию на нагрев воды, а такая температура щадит некоторые ткани, но важно учитывать и вопрос дезинфекции. Несмотря на то, что вы сочетаете холодную воду со стиральным порошком, печальная правда заключается в том, что теплая вода очищает все равно лучше.

Издание Southern living выяснило у эксперта, что нельзя стирать в холодной воде.

Сильно загрязненные вещи

Независимо от того, стираете ли вы постельное белье, белье или одежду, которые сильно загрязнены, лучший режим для этого – горячая вода, если вы хотите иметь максимальные шансы удалить пятна. Холодная вода не так эффективна для удаления грязи или копоти, поскольку она плохо взаимодействует с моющим средством при температуре ниже определенного уровня.

Полотенца и постельное белье

Существует много противоречивой информации о стирке полотенец и постельного белья в холодной воде исключительно с целью экономии энергии, но эксперт по уборке Кен Доти, утверждает, что такая температура – не лучший выбор.

"И то, и другое следует стирать в горячей воде, чтобы эффективно уничтожить бактерии и пылевых клещей. Лучше всего стирать в горячей воде любые вещи, которые соприкасаются с кожей", – говорит он, особенно если вы стираете новые полотенца или простыни.

Вещи, которые необходимо продезинфицировать

"Если вы или кто-то из вашей семьи заболел, все вещи, с которым соприкасался больной, следует тщательно выстирать в горячей воде, чтобы гарантированно уничтожить микробы", – говорит Доти.

Белые и светлые ткани

В случае сильно загрязненных вещей, Доти говорит, что стирка белых и светлых тканей в теплой или горячей воде лучше, чем в холодной, чтобы обеспечить дезинфекцию и удаление грязи.

"Стирка светлой одежды в горячей воде лучше всего подходит для удаления пятен и дезинфекции, так как грязь и загрязнения гораздо легче удаляются в теплой воде", – говорит он.

Если вы беспокоитесь о выцветании одежды, стирка в теплой воде должна решить эту проблему.

Трикотаж и синтетические ткани

"Есть виды тканей, которые лучше стирать в более теплой воде, в том числе трикотаж и синтетические волокна. Трикотаж трудно эффективно очистить в холодной воде, поскольку низкая температура не позволяет удалить грязь из ткани, в результате чего остаются следы от моющих средств из-за неполного распада химических веществ. То же самое касается и синтетических волокон", - говорит Доти.

