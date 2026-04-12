Политическое землетрясение в Венгрии будет иметь последствия далеко за пределами Будапешта, – Axios

Венгерские избиратели сместили премьер-министра Виктора Орбана после 16 лет пребывания у власти, нанеся сокрушительный удар одному из самых влиятельных популистских лидеров западного мира, пишет Axios.

Издание прогнозирует, что политическое землетрясение в Венгрии, куда вице-президент США Джей Ди Вэнс был отправлен для проведения предвыборной кампании в поддержку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в последние дни перед выборами, будет иметь последствия далеко за пределами Будапешта.

В статье отмечается, что 45-летний бывший член партии "Фидес" Петер Мадьяр, который два года назад разорвал отношения с Орбаном и превратил вновь созданную партию "Тиса" в политическую силу, объявил о своей победе в воскресенье вечером.

"Явка избирателей достигла самого высокого уровня со времен окончания коммунистического правления, что свидетельствует как о глубокой усталости от правления Орбана, так и о появлении новой объединенной оппозиции, способной бросить серьезный вызов", – считает издание.

Добавляется, что Мадьяр сформировал межпартийную коалицию, которая получила поддержку как со стороны разочарованных консерваторов, так и традиционных сторонников оппозиции.

"Многолетние обвинения в коррупции, экономические трудности и напряженные отношения с Европейским Союзом усилили общее ощущение, что Венгрия сбилась с курса под нелиберальным правлением Орбана", – говорится в статье.

Добавляется, что ставки на воскресных выборах были чрезвычайно высоки для центральноевропейской страны с населением менее 10 миллионов человек.

Примечательно, что премьер-министр Венгрии был ближайшим партнером Владимира Путина в ЕС, поддерживая теплые отношения даже после вторжения в Украину.

"Его отстранение произошло несмотря на активные попытки России вмешаться в выборы, что лишило Кремль ключевого союзника и затруднило Москве возможность расколоть Европу изнутри", – говорится в статье.

Издание отметило, что Орбан неоднократно блокировал или задерживал предоставление помощи ЕС Киеву и выступал против усиления военной поддержки.

"Он сделал Украину главным объектом критики в своей предвыборной кампании, обвиняя президента Владимира Зеленского в сговоре с Мадьяром и ЕС с целью втянуть Венгрию в войну", – отмечается в публикации.

Добавляется, что Орбан годами конфликтовал с Брюсселем по вопросам верховенства права, миграции и демократических норм.

"Его поражение открывает путь к перезагрузке отношений Венгрии с ЕС – и может укрепить единство по ключевым вопросам, от санкций до безопасности", – считает издание.

Выборы в Венгрии: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что после закрытия избирательных участков стали известны первые итоги парламентских выборов в Венгрии. По данным избирательной комиссии, после подсчета 66,69% голосов "Тиса" удерживает большинство в 2/3 голосов в парламенте – 137.

Также мы писали, что согласно опросу центра Median, проведенному за последние пять дней предвыборной кампании, партия "Тиса" Марьяра может рассчитывать на 55,5% голосов избирателей по партийным спискам, тогда как "Фидес" Орбана – на 37,9%. За полчаса до закрытия участков проголосовали 77,8% избирателей, что является абсолютным рекордом за всю историю венгерских выборов. При этом самая высокая явка была в округе, где баллотировался лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр.

