На мировом рынке нефти паника: трейдеры гоняются за свободными баррелями

Заводам не хватает сырой нефти.

На рынке нефти развернулась ожесточенная борьба за свободные баррели на фоне хрупкого перемирия на Ближнем Востоке. Трейдеры и нефтеперерабатывающие компании по всему миру ищут грузы с немедленной поставкой.

Издание Bloomberg пишет, что, по словам трейдеров, панические решения на ключевых мировых рынках физической нефти демонстрируют масштабы ее дефицита, который будет ощущаться все сильнее по мере того, как сокращаются поставки из Ближнего Востока. По их словам, стремительный рост цен сигнализирует о том, что некоторым европейским НПЗ, вероятно, придется сократить производство – шаг, который может помочь сбалансировать рынок сырой нефти, но усугубит дефицит дизельного и авиационного топлива.

"Просто не хватает нефти. Рынок физической нефти марки Brent находится в хаосе, и цены на нее уже слишком сильно выросли. При таких темпах даже европейским нефтеперерабатывающим заводам придется снизить загрузку, возможно, уже в следующем месяце", - сказал руководитель отдела исследований Sparta Commodities AS Нил Кросби.

Ажиотаж на рынке физической нефти контрастирует с ситуацией на фьючерсном рынке, где цены на нефть с поставкой в июне на прошлой неделе упали на 13% и закрылись на отметке около 95 долларов за баррель на фоне оптимизма в связи с перемирием.

"Последние грузы, которые прошли через Ормузский пролив до начала конфликта, сейчас прибывают в пункты назначения. Именно здесь рынки, торгующие на бумаге, сталкиваются с реальностью, и 40-дневный разрыв в глобальных энергетических потоках становится очевидным", – сообщил генеральный директор Abu Dhabi National Oil Co Султан аль-Джабер.

Этот разрыв можно увидеть в премии, которую НПЗ готовы заплатить, чтобы обеспечить себя нефтью, доступной в ближайшей перспективе. Трейдеры некоторых азиатских НПЗ, пожелавшие остаться анонимными, заявили, что больше не сосредоточены на цене, а просто стремятся обеспечить себя баррелями, где только можно, чтобы гарантировать энергетическую безопасность.

Азиатские страны, наиболее зависимые от нефти, проходящей через Ормузский пролив, ищут нефть по всему миру. Так, японские нефтеперерабатывающие компании возглавили гонку по скупке нефти из США, экспорт которой достиг рекордных уровней. Активные закупки со стороны китайских нефтепереработчиков привели к тому, что в этом месяце поставки нефти из Ванкувера достигли рекордного уровня. А индийские нефтепереработчики наращивают закупки из Венесуэлы.

По словам трейдеров и аналитиков, экстремальный уровень премий за нефть, готовую к немедленной поставке, создает огромную нагрузку на рынок. Небольшие НПЗ сталкиваются с резко возросшими потребностями в финансировании из-за более высоких цен, а также с проблемой хеджирования на рынке, где физическая нефть стоит гораздо дороже, чем наиболее ликвидные производные инструменты, привязанные к ней.

В результате некоторые нефтеперерабатывающие компании начинают уходить с рынка, что приведет к сокращению их объемов производства и еще большему сжатию рынков нефтепродуктов.

Ормузский пролив - последние новости

С марта Иран блокирует Ормузский пролив, через который проходят основные потоки нефти и газа. Тегеран даже ввел плату за проход через пролив для судов на фоне перемирия с США.

11 апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон достаточно быстро обеспечит полноценное возобновление судоходства через Ормузский пролив, но это будет нелегко.

В это же день стало известно, что 10 апреля через Ормузский пролив прошли три супертанкера. Вероятно, это первые суда, покинувшие Персидский залив после заключения соглашения о прекращении огня между США и Ираном.

Вас также могут заинтересовать новости: