После отказа суда на проведение гей-марша в Одессе организаторы собираются выйти на пикеты

Как сообщила УНИАН глава оргкомитета фестиваля Анна Леонова, в настоящее время в город уже прибыли порядка 20 участников мероприятия, а к вечеру будет 50.

В то же время, по словам Леоновой, не смотря на то, что организаторы оплатили все счета, включая аренду помещений и проживание участников, в настоящее время большинство арендодателей отказываются от своих обязательств.

В частности, гостиница «Аркадия», в конференц-зале которой планировалась дискуссионная площадка. Как утверждает Леонова, предполагалось, что в названном помещении пройдут открытые дискуссионные площадки, рассчитанные на контакт ЛГБТ с широкой общественностью, а отмена аренды произошла под давлением сотрудников правоохранительных органов.

«Я не знаю, что теперь делать с людьми, которые попросту остались на улице», - сказала Леонтьева.

Она добавила, что в числе иногородних участников жители Запорожья, Харькова, Херсона, Киева.

Также планируют принять участие в фестивале граждане Румынии, Германии, Белоруссии, Молдовы и т. д.

«Вызывают удивление и недоумение причины, которые побудили городские власти откровенно саботировать мероприятие, целиком находящееся в конституционном и правовом поле… Представители правоохранительных органов, присутствовавшие на встрече оргкомитета с МВД по согласованию маршрута марша, заявляли, что не могут обеспечить безопасность собственных сотрудников. Из-за этого согласовать маршрут было весьма затруднительно», — заявила Леонова.

Она пояснила, что изначально организаторы предложили 3 маршрута марша, два из которых оканчивались на Думской площади (возле здания мэрии), один – возле Одесского академического театра музыкальной комедии. Все три маршрута - небольшой протяженности.

Как утверждает председатель оргкомитета, милиция отказалась утверждать предложенные организаторами маршруты, и настаивала на проведении «Марша равенства» на Куликовом поле, возле Дома профсоюзов. Свое мнение правоохранители аргументировали тем, что это – единственное место в Одессе, где они смогут обеспечить безопасность участникам акции. В частности, утверждали, что данная территория хорошо просматривается со всех сторон и ее относительно легко контролировать. Леонова назвала предложение о Куликовом поле «провокацией».

«Мы не поддались на эту провокацию, и сразу появился судебный иск», - сказала она.

Читайте такжеВ Одессе церковники обозвали планируемый марш ЛГБТ "злом" и сравнили его с парадом педофилов

Как сообщал УНИАН, в Одессе 14-16 августа запланирован фестиваль квир-культуры «ОдессаПрайд-2015», в рамках которого на 15 августа был заявлен «Марш равенства». В рамках фестиваля также запланированы мастерская, посвященная арт-протесту как инструменту работы с обществом, квест-экскурсия по городу, дискуссионные площадки «Гей-туризм как элемент территориального брендинга Одессы» и «Гей-образы в масс-культуре», открытие фестиваля короткометражного ЛГБТ-кино, фотовыставка и т.д.

12 августа стало известно, что мэрия Одессы отказалась принять заявку на проведение «Марша равенства», против которого также выступили представители религиозных конфессий. Одесский окружной административный суд запретил проведение марша, а мэрия намерена добиться отмены проведения фестиваля.

Читайте такжеПринять участие в гей-фестивале в Одессе изъявили желание около 200 человек

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе – в центре горда и на Куликовом поле произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли граждане. Всего 2 мая пострадало около 300 человек, погибло 48 человек.