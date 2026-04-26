В народе православный праздник сегодня называют Семена.

27 апреля по новому церковному календарю верующие чтят преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского. С этой датой связаны давние традиции, народные приметы и особые запреты, которых старались придерживаться из поколения в поколение. Рассказываем, что важно знать об этом дне, а также какой церковный праздник сегодня отмечают сегодня по старому стилю.

Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

Начиная с 2023 года, ПЦУ перешла на новоюлианский календарь, вследствие чего все праздники с фиксированными датами сместились на 13 дней вперед. Однако ряд приходов и монастырей по-прежнему придерживается юлианского стиля - каждая религиозная община вправе самостоятельно решать, по какому календарю жить.

Православная церковь 27 апреля вспоминает преподобного Стефана - игумена Киево-Печерского и епископа Владимиро-Волынского. По старому стилю святого будут почитать 10 мая.

Стефан жил в XI веке. Он принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре и был учеником преподобного Феодосия Печерского. Феодосий перед смертью рекомендовал Стефана братии как будущего игумена.

В 1078 году Стефан покинул лавру и основал новый монастырь в честь Пресвятой Богородицы - Кловский. В XIII веке эту обитель разрушат войска хана Батыя.

В 1091 году Стефан был поставлен епископом Владимира-Волынского, где активно распространял христианство среди местных жителей. Также он участвовал в перенесении мощей Феодосия Печерского из пещер в монастырь.

Какой праздник сегодня церковный отмечают еще: вспоминают апостола от 70-ти и священномученика Симеона, родственника Господня, и праведного Евлогия, гостеприимного.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю в этот день чтят память святого Мартина, исповедника, папу Римского. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и какие запреты связаны с этой датой.

Обычаи дня 27 апреля, что нельзя делать сегодня

В этот день у святых просят о здоровье близких, помощи в трудных ситуациях и верном решении.

В народе праздник прозвали Семена, Семенов день, или Семен Ранопашец - в старину к этому времени во многих регионах уже начиналась пахота. Сеять зерно старались только в прогретую землю и при теплой погоде. Проверяли это просто: клали ладони на почву и чувствовали, достаточно ли она теплая. Еще одним знаком считалось появление листвы на деревьях - значит, пора выходить в поле.

Перед началом пахоты семьи собирались у икон, молились о хорошем урожае, а в церкви служили молебны святому Симеону.

В церковный праздник 27 апреля церковь напоминает о важности мира и добрых поступков, не одобряет ссоры, сплетни, зависть, жадность и лень. В этот день нельзя отказывать в помощи, обижать людей и животных, а также желать кому-либо зла. Считается, что любое недоброе слово или поступок может вернуться обратно.

По народным поверьям, в Семенов день можно очень легко поругаться. День считается конфликтным, поэтому нужно постараться оберегать себя от ссор. Для этого даже существует особый обряд: на красной шерстяной нити завязывают два узелка и носят ее в правом кармане.

Также существуют и другие запреты:

нельзя рассказывать о своем достатке - это может привлечь воров;

не стоит покупать обувь - быстро износится;

запрещается выбрасывать остатки еды - это к бедности.

Лишние продукты следует отдать нуждающимся или бездомным.

Народные приметы о погоде

По приметам этого дня судили о погоде и будущем урожае:

на рассвете солнце ясное - лето будет ветреным;

утром на траве нет росы - жди к вечеру дождь;

дождь пошел - будет богатый урожай хлеба;

туман выпал вечером - потеплеет;

облака быстро "бегут" - к затяжной непогоде.

Говорят, что если погреться на солнце в Семенов день, то можно укрепить здоровье и избавиться от болезней.

