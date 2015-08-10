В ПС пообещали не бить геев в Одессе, но марш ЛГБТ тоже провести не дадут

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель региональной организации «Правого сектора» Сергей Стерненко.

Он отмечает, что не приветствует предпочтений людей, которые относят себя к секс-меньшинствам, но и ничего против них не имеет. Однако проводить подобные мероприятия сейчас в Одессе считает, как минимум неуместным, провокационным, а на фоне войны на востоке Украины - крайне опасным.

«Это может привести к массовым беспорядкам. Даже если никто не придет туда, чтобы не допустить проведения, все равно в городе много военных-фронтовиков, ультрасов и обычных граждан, которые отнюдь не закроют на это глаза», - написал Стерненко.

По его данным, организатором «ЛГБТ-фестиваля в Одессе является неизвестное сообщество, зарегистрированное в Швейцарии».

«Женщина, позиционирующая себя как организатор - странная личность. Не скрывает, что ее цель - отработать деньги», - написал Стерненко.

Он акцентирует, что для проведения мероприятия в Одессе организаторы почему-то выбрали именно те дни, когда в городе будут фанаты 4 футбольных команд – «Черноморец» (Одесса), «Заря» (Луганск), «Шахтер» (Донецк) и «Днепр» (Днепропетровск).

Свозить участников фестиваля, по данным Стерненко, будут на арендованных автобусах.

Он предполагает, что проведение марша рассчитано на беспорядки, которые будут активно освещать пророссийские СМИ для того, чтобы дискредитировать Украину, в Одессу резко снизится поток туристов.

«Будет "Правый сектор" бить геев? Нет, не будет. Мы не хотим давать внутреннем и внешнем врагу козырь, поэтому провокации с силовым противостоянием не будет. И марша ЛГБТ не будет тоже», - написал Стерненко.

Как сообщают организаторы мероприятия, фестиваль пройдет впервые в Одессе с 14 по 16 августа.

В рамках фестиваля - мастерская, посвященная арт-протесту как инструменту работы с обществом, квест-экскурсия по городу, дискуссионные площадки «Гей-туризм как элемент территориального брендинга Одессы» и «Гей-образы в масс-культуре».

Кроме того, публичная правозащитная акция (марш), открытие фестиваля короткометражного ЛГБТ-кино, фотовыставка и т.д.

На 15 августа запланирован «Марш равенства».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК «Черноморец», 16 августа в Одессе

состоится матч «Заря» (Луганск) - «Черноморец» (Одесса).

Как сообщал УНИАН, 6 июня ”Марш равенства» прошел на Оболонской набережной в Киеве. Несмотря на меры безопасности, на акцию прорвались его противники, которые, в частности, бросали в участников марша петарды и дымовые шашки. Во время столкновений правоохранители задержали 30 человек. У них изъяли петарды, отвертки, ножи и другие опасные предметы. Пострадали 11 милиционеров. О подозрении было объявлено 7 задержанным лицам. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).