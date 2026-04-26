45-летняя Соломия Витвицкая объявила о беременности (видео)

Ведущая впервые станет мамой.

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая объявила о своей беременности.

45-летняя звезда телевидения поделилась радостной новостью в своем Instagram сегодня, 26 апреля. Она опубликовала трогательное видео, на котором позирует со своим женихом-воином Алексеем Ситайло. Пара нежно обнимается на камеру, а затем показывает УЗИ-снимки ребенка.

"В ожидании нашего чуда", – подписала ролик будущая мамочка, однако не указала, какого пола ребенок и на каком она месяце беременности.

К слову, телеведущая впервые сообщила о романе с Алексеем в феврале 2024 года. Соломия отмечала, что их объединило волонтерство. Позже мужчина сделал ей предложение, однако пока влюбленные не сыграли свадьбу. Витвицкая ранее рассказывала, что они пытаются поддерживать отношения на расстоянии, а когда у нее появляется возможность, то едет к возлюбленному на службу.

Напомним, ранее Соломия Витвицкая откровенно рассказала о травмах жениха-воина. Телезвезда призналась, что ее возлюбленный, который встал на защиту нашей страны, получил уже три контузии.

Вас также могут заинтересовать новости: