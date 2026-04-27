Дата 27 апреля связана с народными верованиями, которые предупреждают об опасности.

Дата двадцать седьмого апреля считалась не очень благополучной у наших предков, поэтому не будет лишним вспомнить её народные обычаи. Есть также хоть и неофициальный, но довольно популярный профессиональный праздник сегодня в Украине. Некоторые рабочие торжества отмечаются в международном формате.

Какой сегодня праздник церковный

Преподобного Стефана Киево-Печерского чествуют христиане, которые перешли на современный календарь. Святому отшельнику молились о хорошем урожае овощей и фруктов, а в день его памяти наши предки начинали вспахивать землю.

Последователям старого стиля также может быть интересно, какой сегодня церковный праздник наступает в юлианском календаре. Таким верующим можно почтить папу римского Мартина и святую Марию Египетскую, покровительницу женщин.

Какой сегодня праздник в Украине

Украинцы празднуют сегодня День кадровика, посвященный профессионалам в оформлении персонала, ведении кадровой документации и составлении отчетов. Данный праздник 27 апреля является неофициальным и приурочен к введению трудовых книжек в независимой Украине. Тем не менее он стал настолько популярным, что в него принято поздравлять всех специалистов по кадрам.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирный день графического дизайна установлен на эту дату, чтобы по достоинству оценить труд дизайнеров, а также осветить примеры самых удачных дизайнерских решений в истории. В честь события проводятся тематические конкурсы, выставки и мастер-классы.

Есть ещё многие другие международные праздники сегодня, например, День тапира, День морских млекопитающих, День азбуки Морзе, День стерилизации бездомных кошек, День спасения жаб и День нюха.

Какой сегодня праздник народный

К концу апреля начинается сезон активности диких зверей, когда в лесу их проще всего заметить. Поэтому многие приметы дня связаны с животными:

лисы выходят из нор - к непогоде и разливу рек;

стрижи уже прилетели - заморозков больше не будет;

если заяц подошел близко к жилью, то осень будет суровой;

гроза предвещает хороший урожай пшеницы и кукурузы.

По украинским традициям в праздник сегодня принято начинать посевные работы на огороде, но только если земля кажется теплой на ощупь. На полях появляется молодая трава, куда выводили пастись домашний скот. Люди старались в эту дату с добротой относиться друг к другу и не отказывать никому в помощи. Верили, что добрый поступок в будущем обязательно зачтется.

Что нельзя делать сегодня

Славяне считали сегодня праздник опасным, поскольку повышается риск конфликтов. Наши предки отмечали, что 27 апреля многие люди становились необычайно вспыльчивыми и раздражительными. Чтобы не разругаться с близкими, давние верования советуют держать себя в руках и не срывать обиду на других. Ещё не стоит никому рассказывать о своем заработке и новых покупках, чтобы не породить зависть.

