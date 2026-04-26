Гороскоп на май 2026: Козерогам - расслабиться, Ракам - идеи и знакомства

Составлен гороскоп на май 2026 года для всех знаков Зодиака. После насыщенного и местами хаотичного апреля, который заставлял быстро реагировать и принимать непростые решения, май принесёт долгожданное ощущение стабильности, пишет CityMagazine.si.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Овен

Май заставит вас пересмотреть финансовые приоритеты и задуматься о долгосрочной стабильности. В работе появятся возможности укрепить свои позиции, но придётся доказать свою компетентность и настойчивость. Это время, когда важно отстаивать свои интересы и не занижать собственную ценность. В личной жизни вы будете стремиться к надёжности и ясности. Поверхностные связи перестанут вас устраивать, захочется глубины и честных разговоров о будущем. Это хороший период для укрепления отношений и выстраивания чётких границ.

Телец

Это ваш период силы и обновления. Вы будете чувствовать уверенность, внутреннюю гармонию и притягательность, что поможет добиться успеха в разных сферах. В работе стоит проявить инициативу – ваши идеи могут получить признание и поддержку. В любви вы станете особенно привлекательны для окружающих. Это благоприятное время для романтики, укрепления связей и заботы о себе. Вы сможете создать вокруг себя атмосферу уюта и тепла, которая будет притягивать нужных людей.

Близнецы

Первая половина месяца потребует уединения и внутренней работы. Это подходящее время для завершения дел и подготовки к новому этапу. После 21 мая энергия резко возрастёт, и вы почувствуете готовность к активным действиям. В отношениях вы будете искать интеллектуальную близость и эмоциональную честность. Вас привлекут люди, с которыми можно вести глубокие разговоры. Это период, когда важно открыто выражать свои чувства и не скрывать истинные эмоции.

Рак

Май станет для вас временем активных контактов и новых знакомств. Работа в команде принесёт лучшие результаты, чем самостоятельные усилия. Делитесь идеями – именно через сотрудничество вы сможете добиться успеха. В личной жизни возможны неожиданные повороты: дружба может перерасти в романтические чувства. Важно проводить больше времени с близкими и создавать совместные воспоминания, которые укрепят эмоциональную связь.

Лев

Май откроет перед вами возможности для карьерного роста. Ваши усилия будут замечены, а лидерские качества выйдут на первый план. Это подходящий период для важных шагов – будь то новый проект, повышение или смена работы. В отношениях важно сохранить баланс между карьерой и личной жизнью. Вы будете тянуться к партнёру, который понимает ваши амбиции и поддерживает вас. Связи могут стать более серьёзными и осознанными.

Дева

Вы почувствуете сильное желание выйти за рамки привычного. Май подталкивает к обучению, путешествиям и поиску новых возможностей. В работе стоит использовать нестандартный подход – именно он приведёт к успеху. В любви вы будете стремиться к новизне и развитию. Рутинные сценарии наскучат, поэтому важно добавлять в отношения разнообразие и эмоции. Совместные поездки или новые впечатления укрепят связь.

Весы

Май принесёт вам период трансформации, особенно в вопросах доверия и ресурсов. Придётся пересмотреть приоритеты и отказаться от того, что больше не приносит пользы. Это время требует решительности и честности с собой. В отношениях вы будете искать глубину и искренность. Поверхностные связи постепенно уйдут, уступая место более прочным и значимым. Открытость и готовность к уязвимости помогут создать настоящую близость.

Скорпион

Ваше внимание будет сосредоточено на взаимодействии с другими людьми. В работе успех придёт через сотрудничество, делегирование и новые союзы. Вы поймёте, что совместные усилия дают лучшие результаты. В личной жизни наступает период гармонизации. Это подходящее время для обсуждения проблем, поиска компромиссов и укрепления отношений. Ваше обаяние усилится, помогая наладить даже сложные связи.

Стрелец

Май призывает вас навести порядок в делах и сосредоточиться на повседневных задачах. Дисциплина и внимание к деталям помогут добиться стабильных результатов в работе. Хотя рутина может утомлять, она принесёт долгосрочную выгоду. В любви акцент сместится на заботу и внимание. Маленькие жесты и ежедневная поддержка окажутся важнее громких слов. Это период, когда отношения укрепляются через поступки.

Козерог

Май подарит вам возможность немного расслабиться и взглянуть на жизнь проще. Творческий подход поможет справиться с рабочими задачами быстрее и эффективнее. Иногда стоит отпустить контроль и позволить событиям развиваться естественно. В любви наступает период романтики и лёгкости. Вы будете привлекать людей своей открытостью и спокойной энергией. Это хорошее время для новых знакомств и восстановления чувств.

Водолей

В мае вы сосредоточитесь на вопросах дома и личного пространства. Захочется уюта, стабильности и эмоциональной безопасности. Возможны перемены, связанные с жильём или семейными вопросами. В отношениях вы будете искать надёжность и спокойствие. Важными станут простые моменты – совместное время, поддержка и ощущение близости. Это период, когда можно укрепить фундамент отношений.

Рыбы

Гороскоп на май 2026 года принесёт вам поток общения и новых идей. Вы будете чувствовать вдохновение, желание делиться мыслями и активно взаимодействовать с окружающими. В работе это поможет добиться успеха, особенно в сферах коммуникации. В любви ключевую роль сыграет общение. Вас будут привлекать люди, с которыми легко и интересно разговаривать. Важно быть открытыми и искренними, чтобы создать гармоничную и доверительную связь.

