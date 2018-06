Трансгенные культуры не спасут мир от голода

Экономисты призывают к изменению аграрной политики в мировом масштабе.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) со ссылкой на британское издание "The Guardian", шестьдесят стран мира, представленных в большинстве институций ООН, а также представители Мирового банка на встрече 15 апреля призвали к радикальным изменениям в сельском хозяйстве для недопущения увеличения дефицита продовольствия в отдельных регионах Земли и для ограничения эскалации цен на продовольственные товары.

Отчет был подготовлен в рамках Международной программы по продовольствию ООН (World Food Programme). Эксперты, согласно документу, призывают лидирующие страны мира выделить 500 млн. долл. для немедленного направления их на преодоление продовольственного кризиса, который набирает обороты, в том числе для преодоления последствий роста цен (в некоторых странах рост цен составил 80% за год) и продовольственных бунтов во многих городах. По информации Мирового банка, 33 страны в мире сейчас испытывают опасность политической и социальной дестабилизации и внутренних конфликтов, которые могут возникнуть из-за высокой продовольственной инфляции.

Но отчет, главным идеологом которого выступили Соединенные Штаты, не утвердили Великобритания, Австралия и Канада. Авторы говорят о том, что использование ГМ-технологий не может быстро преодолеть проблему в наиболее бедных странах и убеждают, что расширение площадей под биоэнергитическими культурами, для обеспечения транспорта горючим, приводит к увеличению дефицита продовольствия в мире.

Авторы Международной оценки сельскохозяйственной науки и технологии для Развития (International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD) на 2500 страницах говорят о том, что в мире производится достаточно еды, чтобы прокормить все население, тем не менее, 800 млн. человек страдают от недоедания. "Еда сейчас сравнительно более дешевая и более сбалансированная, чем 40 лет назад, но недоедание и продовольственный кризис угрожает миллионам", – говорится в отчете. "Увеличение населения и доходов людей раскручивают продовольственный спрос, особенно на мясо и молоко, производство которых конкурирует за землю с культурами, которые после переработки становятся биотопливом. Неравномерное распределение продуктов питания и конфликты, вызванные желанием установления контроля над природными ресурсами, запасы которых исчерпываются, несут главную политическую и социальную угрозу для правительств, все это будет происходить на фоне глобального потепления и увеличения населения с 6,7 до 9,2 млрд. человек в 2050 году", - говорится в отчете.

Отчет – это первая серьезная попытка объединить правительства, общественные организации и бизнес богатых и бедных стран. Над его написанием работали 400 ученых на протяжении 4 лет. Современная система производства и торговли продуктами питания в мире привела к очень неравномерному распределению доходов, нанесла значительный ущерб экологии и увеличивает глобальное потепление.

Авторы подчеркивают, что аграрная наука должна работать над повышением урожайности культур, но, при этом нужно сохранять плодородие земли и уменьшать загрязнение водных ресурсов. "Инвестиции в аграрную науку уменьшились, но сейчас мы остро ощущаем необходимость стабильного увеличения производства продуктов питания. Научных инициатив, полезных для улучшения жизни беднейших людей, очень мало", – отмечает в отчете директор IAASTD Роберт ВАТСОН.

Ученые сделали вывод, что ГМ-организмы не в состоянии решить проблемы достаточного обеспечения продовольствием бедного населения, и не оправдывают возложенных на них надежд. "Финансирование этих технологий не приводит к желаемым результатам, а информация поступает часто эпизодичная и противоречивая, неопределенность относительно возможных преимуществ и угроз высокая", – говорится в отчете.

"Короткий ответ на вопрос могут ли трансгенные культуры обеспечить человечество продовольствием – будет "нет", но они могут несколько поддержать ситуацию. Нам нужно понять их цену и возможные преимущества", - отметил Р.ВАТСОН.

Свою роль в мировом продовольственном кризисе сыграло развитие биотопливных программ, которые не дают существенного эффекта в обеспечении транспорта горючим, но провоцируют серьезный рост цен на продовольствие.

По мнению экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса, следует обратить пристальное внимание на выводы мировых ученых и подготовиться к глобальным вызовам. "Украина, если ей удастся повысить эффективность сельского хозяйства, станет важным игроком на рынке продовольствия и сможет обеспечить не только свои, но и увеличивающиеся мировые нужды в продуктах питания, в основном на Ближнем Востоке и в Северной Африке", – отметил президент УКАБ Алексей ЛИСИЦА. По его убеждению, именно повышение эффективности хозяйствования должно стать лейтмотивом взаимодействия власти и аграрного бизнеса при формировании последующих шагов в совершенствовании аграрной политики в стране.

Справка УНИАН. Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) - неправительственная бизнес-ассоциация, которая объединяет лидеров аграрного бизнеса Украины. Основным заданием УКАБ является всесторонние представление интересов и отстаивание роли частного бизнеса агропромышленного комплекса во время разработки и внедрение аграрной политики Украины.