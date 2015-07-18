Аваков представил нового руководителя милиции Закарпатья, который "посвятил жизнь работе в уголовном розыске" (фото)
По словам Авакова, Князев - человек с боевым опытом, он руководил уголовной милицией в Мариуполе и в Киевской области.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков представил личному составу нового руководителя милиции Закарпатской области Сергея Князева.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, в представлении участвовал председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.
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По словам Авакова, Князев - человек с боевым опытом, он руководил уголовной милицией в Мариуполе, в Киевской области, и в целом «всю жизнь посвятил работе в уголовном розыске».
Сергей Шаранич, который до сих пор возглавлял милицию Закарпатья, будет назначен на должность первого заместителя начальника Департамента уголовного розыска МВД Украины, сообщили в пресс-службе МВД.