Аваков представил нового руководителя милиции Закарпатья, который "посвятил жизнь работе в уголовном розыске" (фото)

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков представил личному составу нового руководителя милиции Закарпатской области Сергея Князева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, в представлении участвовал председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

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По словам Авакова, Князев - человек с боевым опытом, он руководил уголовной милицией в Мариуполе, в Киевской области, и в целом «всю жизнь посвятил работе в уголовном розыске».

Сергей Шаранич, который до сих пор возглавлял милицию Закарпатья, будет назначен на должность первого заместителя начальника Департамента уголовного розыска МВД Украины, сообщили в пресс-службе МВД.