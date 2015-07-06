В центре Симферополя сносят рынок, весь товар из торговых точек сбросили в кучу - СМИ
Утром 6 июля рынок на ул. Козлова в центре Симферополя оцепила полиция, торговцы не могут попасть на свои рабочие места.
Рынок в центре Симферополя в оцеплении полиции готовят к сносу / m.crimea.kp.ru
Как сообщил Крым.Реалии один из предпринимателей, им заявили о сносе данного рынка.
«Пришел на работу к 8 утра, а тут все оцеплено. Кругом полиция. Никого не пропускают. Говорят, что несколько дней ломать будут. С утра даже драка была здесь, вроде бы одному из предпринимателей даже руку сломали», – рассказал мужчина.
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На месте дежурят пожарная машина, «скорая медпомощь» и полиция. По словам охранника рынка, машины заехали на стадион рядом еще ночью.
«Говорили, что якобы на стадионе было что-то заминировано, но спустя несколько часов оцепили весь рынок», – рассказал Крым.Реалии охранник.
По словам очевидцев, весь товар из торговых точек собрали в одну кучу, торговцы возмущаются и ругаются.
Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев на своей странице в Фейсбуке сообщает, что «демонтаж ведется на основании постановления Совета министров РК№465 «О вопросах освобождения земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства» и постановления администрации города №25 «О вопросах освобождения земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства».
Он также опубликовал нексколько фото с рынка.