В Симферополе в память о депортации крымских татар запускали огненные шары

00:47, 18 мая 2015
Общество
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Несколько десятков огненных шаров  вечером 17 мая, вознеслись к небу. 

Крым.Реалии

Таким образом, крымские татары, которые отказались принимать участие в провластных мероприятиях, приуроченных ко Дню депортации крымскотатарского народа, почтили память тех, кто погиб в депортации, сообщает Крым. Реалии.

«Мы запускаем в небо огненный шар. Вспоминая тех, кто так и не смог вернуться на родину, в Крым. Мы запускаем в небо шары как символ, что все быстротечно, все имеет свое начало и конец, а значит, рано или поздно российская оккупация тоже закончится», ­– рассказала  жительница симферопольского микрорайона Фонтаны Гульнара.

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Огненные шары также были замечены и в других районах города, и даже на площади Ленина, где в те минуты российская власть Крыма проводила акцию «Зажги огонек в своем сердце».

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