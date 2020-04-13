В Украине открыли 56 уголовных дел из-за нарушения карантина

Карантинный режим и публичную безопасность сейчас обеспечивают 23 тысячи правоохранителей.

Правоохранители сегодня открыли 56 уголовных производств и составили 6 042 админпротокола за нарушение условий карантина.

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Как сообщает пресс-служба МВД, только за минувшие сутки, 12 апреля, в полицию поступило 1 113 заявлений и сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Составлено 27 административных протоколов.

За нарушение гражданами карантинных правил самоизоляции составлено 15 админпротоколов.

Кроме того, открыто одно уголовное производство по факту умышленного сокрытия главным врачом Иршавской районной больницы Закарпатской области информации о заболевании COVID-19 у пациентки, которая впоследствии умерла.

Карантинный режим и публичную безопасность обеспечивают 23 319 правоохранителей. В частности, 17 375 полицейских (1 285 привлечены на охрану медицинских учреждений по лечению и обсервации граждан и на мобильных постах контроля), 3 556 военнослужащих Нацгвардии, 242 бойца ГСЧС и 1 924 работника из числа переменного состава учреждений высшего образования МВД и 222 - НГУ.

Ранее УНИАН разъяснил правила и запреты на время карантина. С 6 апреля нахождение в общественном месте без маски, или же посещение запрещенных мест (парки, спортивные и детские площадки, зеленые зоны, пляжи) может стать причиной штрафа. Кроме того, на период карантина при каждом выходе из дома человек обязан иметь при себе документ, подтверждающий личность. Это необходимо для того, чтобы проверить, не должен ли человек быть в самоизоляции или обсервации.

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