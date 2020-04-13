Каждый второй киевлянин считает реальной угрозу коронавируса – опрос

40% – противоположного мнения.

В Киеве 53% жителей видят реальной угрозу коронавируса для себя и своей семьи.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

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«Результаты опроса, проведенного среди жителей Киева, показали, что 53% опрошенных видят реальной угрозу коронавируса для себя и своей семьи. 40% - противоположного мнения», - установили социологи.

*** Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос с 4 по 7 апреля. Было опрошено 2000 киевлян старше 18 лет методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Погрешность репрезентативности исследования не более 2,2%.