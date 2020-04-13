Каждый второй киевлянин считает реальной угрозу коронавируса – опрос
В Киеве 53% жителей видят реальной угрозу коронавируса для себя и своей семьи.
Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».
Читайте такжеДезинфекция, ремонт дорог и курьеры на улицах: как прошел еще один карантинный уик-энд в Киеве (фоторепортаж)
«Результаты опроса, проведенного среди жителей Киева, показали, что 53% опрошенных видят реальной угрозу коронавируса для себя и своей семьи. 40% - противоположного мнения», - установили социологи.
*** Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос с 4 по 7 апреля. Было опрошено 2000 киевлян старше 18 лет методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Погрешность репрезентативности исследования не более 2,2%.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире