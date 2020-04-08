Большой семьей в церкви не собираться: Минздрав дал советы к Пасхе

Минздрав настоятельно рекомендует гражданам не собираться группой из более чем 10 человек в одном помещении.

Министерство здравоохранения напоминает о некоторых из своих рекомендаций в преддверии празднования Пасхи в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Так, в Минздраве настойчиво рекомендуют гражданам не собираться группой из более чем 10 человек в одном помещении.

При этом надо придерживаться безопасной дистанции в 1,5 метра между присутствующими, а на 10 квадратных метров можно находиться не более одному человеку.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство ужесточило карантинные мероприятия.

Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места обсервации.