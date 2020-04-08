Посол Израиля призвал хасидов не ехать на паломничество в Украину
08:32, 08 апреля 2020Общество
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Полиция будет следить за соблюдением ограничений и может оштрафовать за нарушение карантина.
Хасидов просят придерживаться карантина / Фото: УНИАН
Посол Израиля в Украине Йоэль Лион призвал хасидов не ехать на паломничество в Умань, а остаться дома из-за коронавируса.
«Тора предписывает нам оставаться как можно дальше от опасности. Из-за пандемии мы призываем вас выполнять указания местного самоуправления. Оставайтесь на карантине в своих домах», - говорится в совместном обращении посла с мэром Умани, главным раввином Украины Моше Азманом и главным раввином Умани Яковом Джантой.
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В письме отметили, что полиция будет следить за соблюдением ограничений и может оштрафовать за нарушение карантина.
Как сообщал ранее УНИАН, у жены и двоих детей паломника из США, который умер в Умани, обнаружен коронавирус. Он с семьей из шести детей прибыли в Умань из Лондона 11 марта.
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