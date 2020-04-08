Посол Израиля призвал хасидов не ехать на паломничество в Украину

Полиция будет следить за соблюдением ограничений и может оштрафовать за нарушение карантина.

Посол Израиля в Украине Йоэль Лион призвал хасидов не ехать на паломничество в Умань, а остаться дома из-за коронавируса.

«Тора предписывает нам оставаться как можно дальше от опасности. Из-за пандемии мы призываем вас выполнять указания местного самоуправления. Оставайтесь на карантине в своих домах», - говорится в совместном обращении посла с мэром Умани, главным раввином Украины Моше Азманом и главным раввином Умани Яковом Джантой.

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В письме отметили, что полиция будет следить за соблюдением ограничений и может оштрафовать за нарушение карантина.

Как сообщал ранее УНИАН, у жены и двоих детей паломника из США, который умер в Умани, обнаружен коронавирус. Он с семьей из шести детей прибыли в Умань из Лондона 11 марта.

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