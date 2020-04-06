"Поделили на две подгруппы": посол рассказал, как приняли украинских медиков в Италии

Посол сообщил о том, что украинским медикам предоставляется всяческое содействие.

В понедельник, 6 апреля, 20 украинских медиков, командированных в Италию для борьбы с коронавирусом COVID-19, вышли на вахту в госпиталях.

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"Вчера целый день был инструктаж, их распределяли по бригадам, с которыми они будут сотрудничать", – рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, передает «Обозреватель».

По его словам, в составе группы украинских медиков 13 врачей и 7 медицинских сестер, специализирующихся на интенсивной терапии. Они были поделены на две подгруппы, их разместили в двух городах региона Марке – Пезаро и Урбино.

Как пояснил дипломат, этот регион был выбран не случайно: именно там ощущается острая нехватка медперсонала из-за большого количества инфицированных врачей. "Поэтому там наша помощь будет наиболее ощутима", – отметил он.

Посол сообщил о том, что украинским медикам предоставляется всяческое содействие. Так, в Пезаро "их разместили в лучшем отеле, который собственник предоставил бесплатно для наших врачей". "У каждой группы есть сопроводительное лицо из Министерства по чрезвычайным ситуациям Италии, что отвечает за все контакты, помощь, содействие".

"Украинская община региона вызвалась работать переводчиками, если это будет необходимо. К нам также обратились украинские врачи, которые проходили или проходят стажировку в университете Перуджи. С ними тоже налажена связь", – рассказал дипломат.

Согласно предварительным договоренностям, украинские врачи пробудут в Италии 2 недели. "Но дальше все будет зависеть от ситуации в Украине и в Италии", – пояснил посол.