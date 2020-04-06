В Неаполе итальянцы встретили украинских врачей аплодисментами и песней (видео)
Итальянцы с благодарностью и песней встретили украинских медиков, прибывших в Неаполь.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Так, вечером в честь приезда врачей в одном из бизнес-центров Неаполя на полную громкость включили песню, с которой украинская певица Руслана победила на Евровидении. А в микрофон один из местных чиновников говорил слова благодарности.
В Италию около двадцати украинских медиков отправились в субботу, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом и обменяться опытом с коллегами. Украинская сторона предоставила им защитное снаряжение и зарплату, а итальянская позаботилась о проживании и питании. Обратно они должны вернуться уже через две недели.
Как сообщал УНИАН, в Италии за последние сутки умерли 525 человек, что является наименьшим количеством умерших за две последние недели. Предыдущими неделями смертность за сутки в Италии была выше.
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