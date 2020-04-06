цей матеріал доступний українською

Уроки онлайн 8 класс - алгебра, история Украины и английский язык - Всеукраинская школа онлайн

13:10, 06 апреля 2020
Общество
73 0

8 класс. Алгебра

8 класс. Алгебра. Определение квадратного уравнения и его элементов.

Корни квадратного уравнения. Сводные и несводимые квадратные уравнения (Нед.1:ПН)

Домашнее задание: №775, 777, 778, 780, 782, 789, 791

Учебник:
https://bit.ly/34egBXs

8 класс. История Украины

8 класс. История Украины. Гетманщина во времена Ивана Мазепы. Часть 1 (Нед.1:ПН)

Домашнее задание:

Найдите в своем учебнике параграф, соответствующий теме урока. Проработайте параграф. Начните составлять хронологическую таблицу, начиная с избрания И. Мазепы гетманом (в течение следующих нескольких уроков вы продолжите работу с таблицей). Зафиксируйте в тетради ключевые условия Коломацких статей.

Поработайте с атласом: 1. Рассмотрите границы Гетманщины времен Мазепы; 2, Найдите столицу - г. Батурин; 3. Определите территории охваченые восстанием под руководством С. Палия.

8 класс. Английский язык

8 класс. Английский язык. Интернет: быть или не быть? Present Simple Tense (Нед.1:ПН)

Домашнее задание:
Write 5 sentences using the present simple and 5 sentences using the present continuous.

РОС

Прямая трансляция Всеукраинской школы онлайн 2020 - как проходят уроки онлайн

С 6 апреля для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию транслируются на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки. Кроме того, записи уроков онлайн доступны на сайте УНИАН.

Уроки онлайн транслируются по следующим предметам:

  1. Украинский язык,
  2. Украинская литература,
  3. история Украины,
  4. всемирная история,
  5. английский язык,
  6. физика,
  7. алгебра,
  8. геометрия,
  9. география,
  10. химия
  11. биология.

Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн

Уроки проходят с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00. Для каждого класса занятия транслирует отдельный телеканал или медиаресурс, который показывает уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter