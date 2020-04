Уроки онлайн 8 класс - алгебра, история Украины и английский язык - Всеукраинская школа онлайн

Всеукраинская школа онлайн. Прямая трансляция видео занятий 6 апреля 2020 по всем предметам.

8 класс. Алгебра

8 класс. Алгебра. Определение квадратного уравнения и его элементов.

Корни квадратного уравнения. Сводные и несводимые квадратные уравнения (Нед.1:ПН)

Домашнее задание: №775, 777, 778, 780, 782, 789, 791

Учебник:

https://bit.ly/34egBXs

8 класс. История Украины

8 класс. История Украины. Гетманщина во времена Ивана Мазепы. Часть 1 (Нед.1:ПН)

Домашнее задание:

Найдите в своем учебнике параграф, соответствующий теме урока. Проработайте параграф. Начните составлять хронологическую таблицу, начиная с избрания И. Мазепы гетманом (в течение следующих нескольких уроков вы продолжите работу с таблицей). Зафиксируйте в тетради ключевые условия Коломацких статей.

Поработайте с атласом: 1. Рассмотрите границы Гетманщины времен Мазепы; 2, Найдите столицу - г. Батурин; 3. Определите территории охваченые восстанием под руководством С. Палия.

8 класс. Английский язык

8 класс. Английский язык. Интернет: быть или не быть? Present Simple Tense (Нед.1:ПН)

Домашнее задание:

Write 5 sentences using the present simple and 5 sentences using the present continuous.

РОС

Прямая трансляция Всеукраинской школы онлайн 2020 - как проходят уроки онлайн

С 6 апреля для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию транслируются на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки. Кроме того, записи уроков онлайн доступны на сайте УНИАН.

Уроки онлайн транслируются по следующим предметам:

Украинский язык, Украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия биология.

Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн

Уроки проходят с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00. Для каждого класса занятия транслирует отдельный телеканал или медиаресурс, который показывает уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете