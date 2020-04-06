Уроки онлайн 7 класс 6 апреля - алгебра и английский язык

Всеукраинская школа онлайн. Прямая трансляция видео занятий 6 апреля 2020 года по всем предметам.

7 класс. Английский язык. Развлечения в свободное от учебы время (Нед.1:ПН)

Домашнее задание: Write 10 sentences about you using free time activities and adverbs of frequency. Ex.: I always watch films.

7 класс. Алгебра. Линейные уравнения с двумя переменными (Нед.1:ПН)

Домашнее задание: 1. Найдите любых три решения линейного уравнения x — y = 10. 2. Постройте график уравнения 0,5 y = 2.

Учебник: https://bit.ly/39Rm9Zv

Прямая трансляция Всеукраинской школы онлайн 2020 - как проходят уроки онлайн

С 6 апреля для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию транслируются на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки. Кроме того, записи уроков онлайн доступны на сайте УНИАН.

Уроки онлайн транслируются по следующим предметам:

Украинский язык, Украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия биология.

Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн

Уроки проходят с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00. Для каждого класса занятия транслирует отдельный телеканал или медиаресурс, который показывает уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете