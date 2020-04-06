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Уроки онлайн 7 класс 6 апреля - алгебра и английский язык

12:21, 06 апреля 2020
Общество
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7 класс. Английский язык

7 класс. Английский язык. Развлечения в свободное от учебы время (Нед.1:ПН)

Домашнее задание: Write 10 sentences about you using free time activities and adverbs of frequency. Ex.: I always watch films.

7 класс. Алгебра

7 класс. Алгебра. Линейные уравнения с двумя переменными (Нед.1:ПН)

Домашнее задание: 1. Найдите любых три решения линейного уравнения x — y = 10. 2. Постройте график уравнения 0,5 y = 2.

Учебник: https://bit.ly/39Rm9Zv

Прямая трансляция Всеукраинской школы онлайн 2020 - как проходят уроки онлайн

С 6 апреля для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию транслируются на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки. Кроме того, записи уроков онлайн доступны на сайте УНИАН.

Уроки онлайн транслируются по следующим предметам:

  1. Украинский язык,
  2. Украинская литература,
  3. история Украины,
  4. всемирная история,
  5. английский язык,
  6. физика,
  7. алгебра,
  8. геометрия,
  9. география,
  10. химия
  11. биология.

Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн

Уроки проходят с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00. Для каждого класса занятия транслирует отдельный телеканал или медиаресурс, который показывает уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете

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