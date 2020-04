Уроки онлайн 7 класс 6 апреля - алгебра и английский язык

Всеукраинская школа онлайн. Прямая трансляция видео занятий 6 апреля 2020 года по всем предметам.

7 класс. Английский язык

7 класс. Английский язык. Развлечения в свободное от учебы время (Нед.1:ПН)

Домашнее задание: Write 10 sentences about you using free time activities and adverbs of frequency. Ex.: I always watch films.

7 класс. Алгебра

7 класс. Алгебра. Линейные уравнения с двумя переменными (Нед.1:ПН)

Домашнее задание: 1. Найдите любых три решения линейного уравнения x — y = 10. 2. Постройте график уравнения 0,5 y = 2.

Учебник: https://bit.ly/39Rm9Zv