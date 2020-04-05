В ВСУ из-за коронавируса на изоляцию отправили 114 военнослужащих

В ближайшие трое суток у 28 военнослужащих завершится период изоляции.

На сегодня 114 военнослужащих Вооруженных сил Украины находятся в изоляции в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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В частности, по состоянию на 7:00 5 апреля в ВСУ зарегистрировано три случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

«Сейчас в изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 114 человек», - говорится в сообщении.

При этом в 28 военнослужащих в ближайшие три дня завершается срок изоляции.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 5 апреля в Украине лабораторно подтвержден 1251 случай COVID-19. Из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.