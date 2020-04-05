В ВСУ из-за коронавируса на изоляцию отправили 114 военнослужащих
12:42, 05 апреля 2020Общество
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В ближайшие трое суток у 28 военнослужащих завершится период изоляции.
В ВСУ зафиксировано 3 случая заболевания COVID-19 / фото: zt-rada.gov.ua
На сегодня 114 военнослужащих Вооруженных сил Украины находятся в изоляции в связи с распространением коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
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В частности, по состоянию на 7:00 5 апреля в ВСУ зарегистрировано три случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
«Сейчас в изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 114 человек», - говорится в сообщении.
При этом в 28 военнослужащих в ближайшие три дня завершается срок изоляции.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 5 апреля в Украине лабораторно подтвержден 1251 случай COVID-19. Из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.
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