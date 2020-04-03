Если количество больных коронавирусом превысит 2% населения, защитных средств не хватит – Ляшко

Главный санврач предположил, что из-за несоблюдения правил карантина Украина может повторить сценарий Италии и Испании.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что если количество больных коронавирусом превысит 2% населения, защитных средств не хватит.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время брифинга на Тернопольщине, отвечая на вопрос журналистов о том, достаточно ли медучреждения Тернопольщины обеспечены средствами защиты и необходимым оборудованием для лечения больных коронавирусом.

«Мы рассматриваем разные сценарии. Сейчас средств индивидуальной защиты достаточно для реагирования на первых порах. Но если мы не будем соблюдать условия карантина и инфицированность превысит 2% населения, этих средств не хватит. Потому что будет массовое поступление больных коронавирусом и мы можем повторить сценарий Италии и Испании. Их системы здравоохранения были парализованы. Не думайте, что наша не будет парализована. Поэтому я еще раз призываю всех сознательно отнестись к карантину», – сказал Ляшко.

В первую очередь к самоизоляции он призвал людей старше 60 лет, а также лиц, которые имеют хронические заболевания, угнетающие иммунную систему.

«Эти люди – в группе риска, им надо избегать любых контактов. Именно эти группы дают в Украине 78% всех летальных случаев, у них болезнь протекает достаточно тяжело. В большинстве болезнь проходит в легкой форме и не требует госпитализации», – сказал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ляшко прибыл с рабочим визитом в Тернопольскую область, которая стала одним из эпицентров распространения коронавируса в стране.

Его поездка обусловлена в частности вспышкой эпидемии коронавируса в городе Монастыриска – там COVID-19 заболели восемь врачей, 13 медсестер и восемь младших медсестер.

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