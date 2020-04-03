В Киеве не утихает ажиотаж на маршрутки, несмотря на карантин: появилось видео

Большую очередь из 150 пассажиров сегодня утром зафиксировали на камеру прохожие.

На остановках Киева не уменьшается количество желающих попасть в салон общественного транспорта, движение которого в столице было изменено после усиления ограничительных мер для противодействия распространению коронавируса.

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Большую очередь пассажиров сегодня утром зафиксировали на камеру прохожие.

«Конечная улица Радунская в Киеве. Стоит более 150 человек. Маршруток нет, троллейбусов нет», – прокомментировал автор ролика.

На кадрах также заметно несколько полицейских, которые стояли в спецодежде возле остановки – напротив длинного крыла киевлян.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 23 марта общественным транспортом могут пользоваться лишь отдельные категории граждан, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни столицы: медработники, спасатели, коммунальщики, правоохранители, работники аптек, продуктовых магазинов и стратегических предприятий. Эти категории работников смогут пользоваться общественным транспортом в Киеве исключительно по специальным пропускам.