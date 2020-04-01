Увеличение курьеров и очереди: в Украине из-за карантина вырос спрос на онлайн-покупки (видео)

Компании по доставкам расширяют штат.

В Украине из-за карантина вырос спрос на онлайн-покупки. Теперь желающих заказать еду через интернет так много, что регистрироваться в приложениях нужно аж на неделю вперед.

Читайте такжеКарантин в Украине: службы курьерских доставок рассказали о ситуации в странеОб этом говорится в сюжете ТСН.

«Работы стало значительно больше. Более чем на 80% возросло», – заявил директор одной из компании по доставке Андрей Курский.

По его словам, на такое количество заказов до сих пор никто не рассчитывал. Поэтому пока все курьеры работают в усиленном режиме, руководство расширяет штат.

Ранее УНИАН сообщал, что эксперты подсчитали дополнительные расходы торговли из-за карантина.