Эксперты подсчитали дополнительные затраты торговли из-за карантина

Розничная торговля получила только 10-30% разрешений для сотрудников на проезд к месту торговли.

Дополнительные затраты бизнеса розничной торговли на доставку сотрудников к месту торговли и защитные средства в условиях карантина составляют около 40 грн в день на одного работника. Такую оценку в комментарии УНИАН озвучила руководитель FMCG направления (сегмент товаров для частного потребления) Европейской Бизнес Ассоциации Кристина Линиченко.

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«Дополнительные затраты ритейла составляют около 40 грн в день на одного работника (логистика, средства защиты)», - сказала она.

Также эксперт акцентировала внимание на том, что не все работники сферы розничной торговли получили специальные разрешения от государства на проезд к своему месту работы.

«Во многих городах были введены ограничения относительно общественного транспорта, поэтому компаниям необходимо получать на платной основе разрешения (билеты) для сотрудников на их проезд к месту работы, чтобы, в том числе, продолжать обеспечивать население продовольствием. При этом из-за ограниченного количества билетов магазины получили их 10-30% от необходимого количества», - сообщила Линиченко.

Кроме этого, эксперт высказала мнение, что правительство должно конкретизировать список разрешенных к продаже товаров.

«Правительством было принято постановление №211, согласно которому разрешается работа бизнеса, который реализует продукты питания и средства гигиены. В то же время, например, чистящие средства выпали из перечня разрешенных, что на практике привело к тому, что в некоторых регионах в связи с этим правоохранительные органы обязывают закрывать магазины или убирать ассортимент с полок. Поэтому очень важно все же конкретизировать в ближайшее время в соответствующем постановлении правительства перечень разрешенных к продаже товаров и не допускать злоупотреблений в регионах», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине на период карантина.

25 марта Кабинет министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

В условиях карантина разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.