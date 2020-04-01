В Днепре закроют парки и запретят шумные ремонты
Уже с пятницы в Днепре закроют для посетителей парки и зеленые зоны. Зоны отдыха огородят лентами.
Входы в парки будут патрулировать полиция, Нацгвардия и муниципальная стража. Такие ограничения ввели, потому что, несмотря на все призывы, горожане продолжают массово гулять, говорится в сюжете ТСН.
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Еще один запрет – на громкие ремонты. В частности, нельзя пользоваться перфораторами в любое время, а не только ночью и в выходные дни. Единственное исключение - новостройки, готовы лишь наполовину.
Такие меры вызваны массовыми жалобами. Из-за карантина много людей взялись за ремонты, а их соседи, которые целыми днями дома, страдают от грохота.
Как сообщал ранее УНИАН, сейм Литвы значительно повысил размер штрафов нарушителям карантина, введенного с целью предотвращения распространения коронавируса.
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