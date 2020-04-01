В Литве штрафы за нарушение карантина увеличили в 10 раз

Для физических лиц штрафы составят до 1500 евро, а для юридических - до 6000 евро.

Сейм Литвы значительно повысил размер штрафов нарушителям карантина, введенного с целью предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщает LRT.

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Отмечается, что штрафы за нарушение правил карантина составят от 500 до 1500 евро для физических лиц и от 1500 до 6000 евро для руководителей юридических и иных ответственных лиц. Право составлять протоколы административных правонарушений получили сотрудники полиции.

До сих пор штрафы за несоблюдение правил карантина составляли 140 евро для физических лиц, до 600 евро для юридических лиц, и их могли накладывать специалисты по охране здоровья.

Как сообщал УНИАН, количество больных коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило 850 тысяч человек, умерли более 42 тысяч.