МВД запретит чартерные рейсы для эвакуации украинцев - Аваков

По словам министра, пассажиров тех рейсов, которые ранее сбежали от обсервации, ждут штрафы, а в случае обнаружения коронавируса - уголовная ответственность.

МВД больше не даст согласия на совершение чартерных авиарейсов для эвакуации украинцев, которые находятся в других странах во время эпидемии коронавируса.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

По его словам, исключения будут сделаны в том случае, если все пассажиры согласятся пройти тесты на коронавирус и обсервацию после возвращения

"МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение - закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением - со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР", - сообщил Аваков.

Глава МВД напомнил о рейсах из Вьетнама и Катара, когда часть пассажиров отказались ехать на обсервацию и сломали двери в аэропорту Борисполь.

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Министр сообщил, в частности, что большинство пассажиров рейса из Катара покинули Украину уже после обращения президента Владимира Зеленского о введении карантина.

"13-го марта президент Зеленский обратился к украинцам вернуться в страну, в связи с надвигающейся эпидемией… а тут смотрю - каждый третий вернувшийся вчера на этом скандальном специально организованном рейсе… улетели из страны на Бали. 13, 14, 15 марта", - заявил Аваков.

Он также отметил, что тех пассажиров, которые сбежали от обсервации ждут штрафы, а в случае обнаружения коронавируса - уголовная ответственность.

"Те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации на этот момент - уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции (все граждане установлены) - санкция: штраф до 17 000 гривен. Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус - полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст. 325 - вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет", - сообщил глава МВД.

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