Украинцы, которые в дальнейшем будут возвращаться домой, пройдут двухнедельную обсервацию - Зеленский

Сейчас, по словам президента, украинская власть готовит перечень соответствующих локаций.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все украинцы, которые в дальнейшем будут возвращаться на родину на самолете, поезде, автобусе, автомобиле или пешком, будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию.

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Об этом говорится в обращении главы государства относительно эвакуации украинцев, а также внеочередного заседания Верховной Рады, размещенном на странице президента в Facebook в воскресенье вечером.

«Среди прочего, решается вопрос украинцев, которые не успели вернуться домой до 28 марта. Их последующее возвращение - самолетом, поездом, автобусом, автомобилем или пешком - должно быть максимально безопасным для окружающих, а значит - будет предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию», - подчеркнул он.

Сейчас, по словам Зеленского, украинская власть готовит перечень соответствующих локаций.

«Ими, в частности, могут стать украинские гостиницы, с которыми уже достигнуты предварительные договоренности. Каждая локация для обязательной обсервации будет подготовлена ​​в строгом соответствии с требованиями Министерства здравоохранения», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 28 марта Украина закрыла все пассажирское авиасообщение.

Украинцы из-за рубежа могут попасть в страну пешком или на автомобиле через отдельные пункты пропуска на границе.