Пакет с телом тянули по земле: как на Тернопольщине хоронят умерших от коронавируса (фото 18+)

Дочь умершего от COVID-19 рассказала об ужасах, которые ей пришлось пережить, чтобы похоронить отца.

На Тернопольщине тело умершего от коронавируса мужчины просто выдали родственникам, при этом не предупредив, как правильно его похоронить.

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Дочь 68-летнего пенсионера Ольга Тутова, которая приехала вместе с мужем забрать тело отца из инфекционной больницы рассказала как все происходило, передает ОВІД.

“Нам выдали отца в черном пакете. Папа был тяжелый, поднять не возможно было самому. И вот это пакет просто тянули по земле. Сам муж мой это делал руками и тянул. Пакет черный оборвался в руках. Это было что-то страшное. Никто не вышел даже в гроб положить”, – рассказывает Ольга Тутова.

Женщина добавила, что черный пакет с отцом еле положили в гроб. А вот поднять его, чтобы занести в машину – не смогли.

“Он был очень тяжелім. Мы просили помощи — никто не реагировал. Мы гроб тянем, доски рассыпаются, потому что это был асфальт. К нам вышли на помощь только после того как мы позвонили к главному врачу инфекционной больницы. Вышел мужчина полностью одетый в защитный костюм, и начал упрекать нас, что не мы (родственники) должны этим заниматься, а санэпидемслужба”, – добавляет Ольга.

Дочь умершего вместе с мужем транспортировали тело умершего отца в родное село своим бусом. После того как гроб вынесли, машину продезинфицировали как могли самостоятельно.

Как сообщается, похоронили 68-летнего мужчину в тот же день в селе Ковалевка. Из-за того, что никто из односельчан не захотел помочь, могилу копали зять, сельский голова Ковалевки, городской голова Монастырской и его заместитель.

Как сообщал УНИАН, в Украине уже зафиксировано 196 случаев коронавірусной болезни COVID-19.

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