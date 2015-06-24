Депутатам в Харькове вручили повестки прямо во время заседания

Как передает корреспондент УНИАН, представитель областного военного комиссара с трибуны зачитал фамилии депутатов, которым вручаются повестки в военкомат.

В частности, он объявил о вручении повестки: Александру Кацубе (внефракционный) (в зале депутата не оказалось), Олегу Кравцову (фракция Партии регионов) (в зале депутата не оказалось), Андрею Кудинову (фракция Партии регионов), Андрею Лесику (внефракционный), Алексей Липчанскому (фракция Партии регионов), Габриэлу Михайлову (фракция Партии регионов), Роману Нехорошкову (фракция Партии регионов).

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Харьковский городской голова Геннадий Кернес пытался перебить представителя военного комиссариата и призвал вручать повестки после сессии. "Не нужно из сессии делать то, что вы делаете. Не нужно это так подавать. Мы видели, как Аваков (министр внутренних дел Арсен Аваков - УНИАН) арестовывает в кабинете правительства, а вы начинаете здесь в сессионном зале", - сказал мэр.

Тем не менее, военный комиссар продолжил и пригласил в военкомат также депутатов фракции Партии регионов Константина Подгорного, Владислава Ходаса, Никиту Шенцева и Романа Сальникова.

Присутствующим в зале депутатам вручили повестки.

"Подождите их там (за дверью сессионного зала – УНИАН), они выйдут", - сказал Кернес.