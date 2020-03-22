В Одесском медуниверситете объяснили, зачем закрыли клинику с аппаратами ИВЛ

По словам главного врача упомянутой клиники Татьяны Муратовой, согласно постановлению Кабмина, клиника временно прекращает прием амбулаторных больных и проведение плановых операций.

Одесский национальный медицинский университет объясняет закрытие своей многопрофильной клиники на ул. Тенистой постановлением Кабинета министров Украины о предотвращении распространения коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте вуза.

В нем отмечается, что клинические базы университета придерживаются приказов Министерства здравоохранения Украины, а администрацией вуза приняты все необходимые меры в соответствии с рядом официальных документов, в частности, с постановления Кабмина «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2».

По словам главного врача упомянутой клиники Татьяны Муратовой, согласно постановлению Кабмина, клиника временно прекращает прием амбулаторных больных и проведение плановых операций. Сейчас почти все пациенты выписаны, а тех, кому необходима дальнейшая медицинская помощь, переведут в другой многопрофильный медицинский центр вуза - на улицу Пастера.

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Также Муратова утверждает, что, несмотря на прекращение приема пациентов, на рабочих местах остаются она сама, ее замы, технические работники, сотрудники хозяйственной части и некоторые медсестры.

«В сложившейся ситуации продолжать принимать пациентов глупо, плановое лечение можно отложить. Потому что в случае распространения коронавирусной инфекции, куда мы денем пациентов, которые лежат в стационаре? Мы не можем подвергать их риску», - заявила Муратова, добавив, что в клинике никогда не велся прием ургентных больных.

При этом она отмечает, что клиника не внесена в перечень госпитальных баз Одессы для лечения инфицированных коронавирусом. Данное медучреждение предоставит соответствующую помощь в случае соответствующего распоряжения Минздрава.

Как сообщал УНИАН, в социальных сетях появилось сообщение медиков о том, что Одесский национальный медицинский университет закрывает во время карантина, введенного по коронавирусу, свою клинику, которая располагает аппаратами для вентиляции легких. В частности, по словам врача-кардиолога Александра Тимакова, со следующей недели будет закрыт многопрофильный стационар – университетская клиника, расположенная по ул. Тенистой, 8. Медик отмечает, что всех сотрудников отправляют в «вынужденный простой», и сотрудникам не разрешают принимать ургентных больных, хотя пациенты обращаются с разными «острыми состояниями».

Он утверждает, что пищеблок клиники уже закрыли, а руководство поставили в известность, что со вторника здание будет охранять военизированная охрана.

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