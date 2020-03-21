В Днепре ночью ГСЧС провела профилактическую дезинфекцию улиц

Для дезинфекции улиц города использовалась дезинфекционная смесь на основе порошка СФ-2У и воды.

В Днепре ночью с 20 на 21 марта, пожарно-спасательная техника ГСЧС в Днепропетровской области была привлечена к проведению распыления специального дезинфицирующего раствора по крупнейшим улицам города Днепр, в частности на проспектах Дмитрия Яворницкого, Слобожанской и проспекте Свободы.

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Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении ГСЧС в области.

«Для дезинфекции улиц города использовалась дезинфекционная смесь на основе порошка СФ-2У и воды. Этот порошок является активным веществом, которое применяется подразделениями ГСЧС, Вооруженных сил Украины для проведения специальной обработки, имущества, транспорта и одежды при применении оружия массового поражения»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что водный раствор с порошком не повреждает строительные материалы, древесину, лакокрасочные изделия, не приводит к коррозии металлов и обеспечивает надежный смыв органических и неорганических веществ с любых поверхностей. Этот реагент является безопасным для людей и животных.