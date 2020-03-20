В Мукачево усилили карантин: транспорт прекращает работу, а центр на выходные перекроют

Работа всех торговых центров будет прекращена.

В Мукачево ввели дополнительные карантинные меры - в городе, в частности, не будет ходить общественный транспорт.

Как сообщает пресс-служба городского совета, об этом заявил мэр города Андрей Балога по итогам заседания городской комиссии ТЭБ и ЧС.

"Прежде всего прекращаем работу всех торговых центров, в том числе и "Эпицентра". Условия карантина должны соблюдать все заведения и учреждения, без исключения и это принципиальное решение. Завтра прекращает работу общественный транспорт города. Центральная часть города перекрывается на выходные", - отметил он.

Читайте такжеВ Киеве разъяренный пассажир вышвырнул из троллейбуса контролера (видео)

По словам Балоги, контролировать выполнение карантинных мероприятий будет полиция и муниципальная инспекция.

Как сообщал УНИАН, в одном из городов Донецкой области приостановили работу маршруток из-за массовых санитарных нарушений.