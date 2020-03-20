В одном из городов Донецкой области приостановили работу маршруток из-за массовых санитарных нарушений

80% водителей решили не проводить дезинфекцию салонов транспортных средств.

В городе Покровске Донецкой области с сегодняшнего дня приостановлена работа маршрутных такси из-за плохого санитарного состояния транспорта.

Как сообщает pokrovsk.news, об этом накануне заявила и.о. городского головы Ирина Сущенко.

По ее словам, были подведены итоги проверки маршруток, организованной горсоветом.

"Мы выдали дезинфицирующие средства водителям, инструкции, как ими пользоваться, однако масштабы нарушений выходят за рамки понимания. 80% водителей не проводят дезинфекцию автомобилей, соответственно рискуют здоровьем жителей Покровска. Поэтому на сегодняшнем заседании комиссии было принято решение полностью отменить пассажирские перевозки по Покровску", - сказала она.

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Чиновница добавила, что для покровских медиков организуют специальные рейсы из спального района до горбольницы и обратно. Они будут курсировать утром и вечером. Также организуют систему подвоза медработников из других населенных пунктов.

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