Начало приема документов будет перенесено до улучшения эпидемической ситуации.

В Киеве отложили начало приема документов для зачисления детей в первые классы школ.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского.

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«Уважаемые родители! Мы переносим начало приема документов в первые классы до улучшения эпидемической ситуации. Это сделано для вашего максимального комфорта. Сегодня важно воздерживаться от выхода на улицу. Город заботится о вас. Заботьтесь о своих родных. Оставайтесь дома», - прокомментировал Мондриевский.

Также он заверил родителей, что им не стоит беспокоиться за оценки детей за третью учебную четверть, которая закончилась сегодня. После введения системы семестрового обучения школьники получат тематические балы.

По словам Мондриевского, все педагоги Киева на следующей неделе получат заработную плату. Работники районных управлений образования уже осуществляют расчеты для того, чтобы все без исключения получили деньги вовремя.