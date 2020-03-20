Стало известно, как предотвращают распространение коронавируса в украинских тюрьмах и СИЗО

Для заключенных и арестованных ввели определенные ограничения.

В Министерстве юстиции рассказали, каким образом пенитенциарная система собирается предотвратить распространение коронавируса среди заключенных.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

По словам заместителя министра Елены Высоцкой, цель на данный момент - не дать коронавирусу попасть в места лишения свободы. Поэтому были приняты, в том числе, непопулярные меры, в частности - ограничить посещение мест лишения свободы и отменить свидания с родственниками.

"Также ежедневно на пропускных пунктах проверяется персонал и, если есть какие-либо симптомы, которые указывают, что человек может быть болен, его не допускают к работе. Проверяют в обязательном порядке и людей, которых по решению суда помещают под стражу. Их отправляют на 14-дневный карантин", - рассказала чиновница.

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Она отметила, что сотрудников пенитенциарных учреждений обязали обеспечить постоянное проветривание помещений и дополнительную уборку. "Все приказы спущены, не сомневайтесь. Но как все это будет соблюдаться - зависит от людей на местах", - сказала Высоцкая.

На прогулку заключенных выводят с теми, с кем они находятся в одной камере. Есть и помещение, куда можно отселить других заключенных, которые контактировали с больным.

"Конечно, состояние нашей системы не позволяет говорить о том, что все эти меры полностью будут результативными. Но надеемся на это. Все возможные в этой ситуации меры мы приняли. Здесь нас консультируют эксперты из Международного Красного Креста и других донорских организаций, которые занимаются здравоохранением. Мы советуемся, просим о помощи и органы власти, и международных партнеров. Нам нужны, прежде всего, средства индивидуальной защиты для медперсонала", - рассказала Высоцкая.

По словам заместителя министра, в случае выявления больного, его изолируют, сделают тест и, если вирус будет подтвержден - госпитализируют под охраной в обычную инфекционную больницу. Ни тестов, ни лабораторий в пенитенциарной системе нет, анализы будут передавать в лаборатории, которые работают в регионах.

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По мнению Высоцкой, коронавирус в Украине не может вызвать тюремные бунты, как это было в Италии.

"Ситуация сейчас полностью подконтрольна, считаем, что бунтов не будет. Ежедневно собираем информацию, есть ли где-то чрезвычайные или нестандартные ситуации. На сегодня все абсолютно спокойно. Но мы адекватно оцениваем риски, если болезнь будет распространяться интенсивно", - пояснила она.

Что касается изоляторов временного содержания Нацполиции, то по словам начальника Главного следственного управления Максима Цуцкиридзе, на это время среди людей, которые находятся под стражей, больных нет.

"Вы знаете, что в местах лишения свободы много людей больных туберкулезом, поэтому там есть специальные камеры на случай карантина, - говорит он. - Если же люди будут госпитализированы в случае заражения коронавирусом, мы готовы обеспечить охрану в больницах".