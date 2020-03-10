В тюрьмах Италии вспыхнули бунты из-за коронавируса – шесть человек погибли

Протесты начались после того, как власти временно запретили родственникам заключенных навещать их в тюрьмах.

По меньшей мере 6 человек погибли в тюремных бунтах в Италии, разразившихся на фоне эпидемии коронавируса COVID-19.

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Как сообщает Bloomberg, шестеро жертв были заключенными в исправительном учреждении города Модена. Отмечается, что трое скончались в учреждении, а еше трое – уже после перевода, от передозировки наркотиками.

Протесты заключенных прошли в 27 тюрьмах страны. Они начались после того, как власти временно запретили родственникам заключенных навещать их в тюрьмах из-за вспышки коронавируса. Многие заключенные потребовали амнистии, поскольку боятся, что в заключении не могут обезопасить себя от коронавируса.

По сообщению la Repubblica, в Неаполе взбунтовались около тысячи человек. По меньшей мере 40 человек пострадали в стычках. Большинство из них – сотрудники тюрьмы.

Напомним, по состоянию на утро 10 марта за все время распространения китайского коронавируса в мире заболели 114 448 человек, вылечились - 64 156. Лидером по темпам заражений стала Италия. Сейчас там 9172 человека подхватили вирус - за сутки болезнь диагностировали у 1797 человек.